El circo interior en la ‘Zapatero family’

Lo de Zapatero y su acaudalada familia avanza magnis itineribus hacia el averno. Sus abogados ya no saben a qué recurrir para intentar dejar en baldío los enormes esfuerzos de los probos funcionarios de la UDEF dirigidos por el no menos probo instructor José Luis Calama.

Surgen noticias contradictorias, sin duda, intencionadas acerca de cómo está viviendo el ferragosto el hombre que ha provocado el mayor escándalo de corrupción política de los últimos tiempos; al fin y al cabo, José Luis Rodríguez Zapatero es el primer ex presidente del Gobierno incurso en un severísimo caso de corrupción económica que conlleva, además, enorme alarma social, sobre todo entre el amalgamado campo de la izquierda. Unos dicen que en la mansión de los Zapatero continúa respirándose un estado depresivo/melancólico; otros, los más amigos, sostienen que el jefe del clan, presuntamente corrupto, está dispuesto a dar una batalla sin cuartel sin reparar en gastos. Lo más objetivable es que muchos de sus deudos, a los que creía amigos para siempre, ya no le conocen.

Los hechos son los hechos y son irrefutables. Y estos hechos hablan de un enriquecimiento raro e ilícito, según los investigadores. Zapatero, quizá en un excesivo estado de nerviosismo, comprensible por lo demás, prometió al juez y a los españoles, que le dieron una vida muy superior en todos los sentidos a sus propios méritos, explicaciones cristalinas acerca de sus inmensas facturaciones y respecto a las minas del rey Salomón. Hasta ahora sólo contradicciones y más contradicciones.

Como muestra un botón. Tras su primera comparecencia ante Calama habilitó al instructor para que investigara todas sus cuentas «universalmente», esto es, dentro y fuera de España. Un alarde muy típico de Zapatero, como persona acomplejada que es. Ahora le pide que ese mandato ha caducado y que ponga límites a la investigación.

Zapatero a lo largo de una intensísima vida política (la mayor parte dedicada a calentar sillón en el Congreso de los Diputados) ha dejado muchos enemigos que ahora se revuelven. El tal Bambi siempre tuvo los colmillos de acero. Lo más descriptible dentro del circo Zapatero al día de hoy es, sin duda, que se ha convertido en carne de meme y descojono. El que se creyó por un momento en la reencarnación de los grandes popes mundiales, llamado a inyectar en vena a los más pobres ilusión, esperanza y justicia.

Sólo queda el detritus de un pobre hombre al que la baraka se le apareció por tiempo limitado. Y la baraka coyuntural terminó por confundir al personaje: se creyó que era de verdad para siempre jamás.