Zapatero felicita al tertuliano sanchista de ‘En boca de todos’ que le defendió con una camiseta: «¡Qué grande!»

Paco Álvarez, colaborador de En boca de todos, no cabe en sí de alegría: el tertuliano no ha podido evitar transmitir la ilusión que le ha hecho recibir un mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero. En él, el ex presidente le ha dado las gracias por su devoción en el programa de Cuatro, donde apareció con una camiseta de apoyo al socialista.

«A mí Zapatero no me tiene que dar las gracias. Las gracias se las tenemos que dar todos los españoles a él, porque gracias a Zapatero yo he podido ir con mis hijas a la Virgen Blanca de Vitoria o a la Semana Grande de Bilbao; y gracias a Zapatero en este país se acabó con la violencia. Gracias a él, en el último Orgullo, un amigo me pudo presentar a su marido», ha rezado Paco Álvarez en directo. El colaborador ha entonado su discurso después de que el programa le trasladara un mensaje recibido por parte de Zapatero, tras hacerle protagonista de su outfit: «¡Qué grande! Dale las gracias».

Álvarez ha lamentado que «por unas joyas olvidemos» todo lo que, según su discurso, ha hecho Zapatero por España. Al escuchar la queja, David Aleman, presentador de En boca de todos en ausencia de Nacho Abad, le ha corregido: «No, por unas joyas no. Por estar investigado por liderar una organización criminal y por contrabando. Y si es un regalo [las joyas], debería haberlo declarado, y podríamos hablar incluso de blanqueo».

Además, por su parte, Andrea Levy le ha recordado a Paco Álvarez que en la retahíla de logros de Zapatero que ha mencionado ha olvidado incluir «la crisis que nos dejó».

A pesar de eso, el colaborador ha seguido adoptando la postura de «El último samurái» -en palabras de Levy-, y mientras Zapatero lleva la etiqueta de primer ex presidente imputado de la historia, Paco Álvarez ha defendido su inocencia. «[Las joyas] son un regalo de la visita del rey de Arabia Saudí, y se lo hizo a su mujer», ha afirmado. Cuando le han preguntado «por qué» lo sabe él, tampoco ha dudado. «Porque es obvio. Luis Arroyo dijo que las joyas estaban valoradas en 30.000 euros», ha insistido, en relación al centenar de joyas a las que la tasación judicial asigna un valor de 1,3 millones de euros.

En cuanto a «por qué no declaró» las joyas, una pregunta que se ha repetido varias veces, ha hecho oídos sordos. Mientras que la camiseta del día anterior, con la imagen de Zapatero, decía «el presidente que hizo avanzar España», esta vez el colaborador lucía una con una foto de Pedro Sánchez y el Papa León XIV, con el texto «contra el mal, Dios».