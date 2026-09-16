Hannibal Laguna destaca una de las claves del estilo de la Reina Letizia en la Fashion Week: «Mostrar los hombros es algo muy bonito»

La nueva colección de Hannibal Laguna parte de una idea de feminidad que, según explica el diseñador, permanece intacta pese al cambio de escenario respecto a Blanc Noir. «La forma de entender la feminidad en una colección y otra es prácticamente la misma», asegura. Su mujer sigue siendo «una mujer sensual. Es una mujer romántica, con mucho glamour y muy sofisticada». El cambio está en la manera de trabajar la luz. Si Blanc Noir prescindía del color para proyectar la luz a través de los materiales, ahora Laguna busca justamente lo contrario. Venimos de proyectar la luz a través del material y olvidarnos completamente del color. Y aquí hemos querido hacer algo totalmente lo contrario», explica.

La artesanía detrás de la ligereza

La apariencia etérea de algunos de sus vestidos esconde un complejo trabajo artesanal. Laguna prefiere hablar de «inteligencia artesanal», porque, explica, «tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por conseguir que todos los artesanos puedan transmitir a través de las ideas que plasmamos lo que queremos hacer».

Entre las piezas de la colección hay tejidos realizados completamente a mano. «Cada dos centímetros llevan un nudo», cuenta el diseñador sobre las redes de hilos de seda. Algunas de ellas son paneles completos que «tardan hasta dos meses en poder tejerse».

Toledo como inspiración

El punto de partida de la colección está en dos piezas del patrimonio español: el Transparente de la Catedral de Toledo y la custodia de Enrique de Arfe. Laguna recuerda especialmente el momento en que vio cómo la luz atravesaba el Transparente e iluminaba el altar. «Me pareció algo espectacular que no había visto en ninguna otra catedral», explica. Después descubrió el reflejo de la luz sobre el oro de la custodia. «Fue algo maravilloso».

El diseñador permaneció casi cinco horas dentro de la catedral, una experiencia que coincidió con un momento personal importante. «Yo empezaba a ver colores en ese momento, a distinguir el azul del verde», recuerda.

El vestido de Leonor

Entre los diseños vinculados a la Casa Real, Laguna recuerda especialmente el vestido que llevó la princesa Leonor. La pieza pertenecía a la línea Hannibal Laguna White y estaba pensada para una ocasión en la que el protocolo exigía especial contención. «Era una pieza muy sobria en un azul pastel», explica. Su valoración sobre cómo lució Leonor es contundente: «Yo creo que estaba impresionantemente guapa». El diseñador resume también la clave del estilismo: «Era muy sencilla y muy apropiado para la ocasión».

Letizia y los recursos que favorecen su silueta

A la hora de vestir a la Reina Letizia, Laguna subraya que no basta con pensar en el diseño. «Elegir un look para la Reina Letizia o para cualquier otro personaje público conlleva más allá de la propia persona», explica. Hay que tener en cuenta «el momento en lo que lo va a lucir» y «el protocolo que se exige».

Sobre la figura de la Reina, el diseñador destaca especialmente su silueta y la importancia de marcar la cintura: «Su Majestad siempre ha vestido de alguna forma, demostrando que tiene una silueta maravillosa al tallar la cintura». Y añade un recurso que considera especialmente bonito: «Mostrar los hombros es algo muy bonito».