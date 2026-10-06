El fundador de Nike realiza una donación histórica de mil millones de dólares a una universidad para la creación de una facultad de ingeniería

El fundador de Nike ha hecho una donación de 1.000 millones de dólares que irá destinada a una facultad de ingeniería de la Universidad de Oregon. Phil Knight y su esposa han hecho esta millonaria entrega de dinero que tiene como objetivo restablecer la Facultad de Ingeniería, que servirá para intentar rescatar la innovación científica en Estados Unidos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la inversión de 1.000 millones del fundador de Nike.

Nike es una de las marcas más importantes del mundo y desde el año 1971 comercializa equipamiento deportivo a miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. El clásico símbolo de la diosa griega de la victoria de la firma de Oregon ha generado miles de millones de beneficio a lo largo de su historia y un punto importante dentro de la firma fue cuando sacó la línea Air destinada al mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos: Michael Jordan.

En el año 2020 se valoró a la empresa en 29.600 millones de dólares, lo que la convirtió en la firma deportiva más importante de la historia y, además, en 2024 esta marca ocupó el puesto 239 en la lista Forbes Global 2000 de empresas. Lógicamente, esto habla bien de la figura de Phil Knight, fundador de la compañía junto con Bill Bowerman, y que actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo de Administración emérito.

La donación millonaria del fundador de Nike

En los últimos días, Phil Knight ha vuelto a estar en boca de todo el mundo después de realizar una donación de 1.000 millones que irá a parar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oregón, donde se graduó antes de crear una de las empresas más importantes de la historia de Estados Unidos. Junto a su mujer, el fundador de Nike ha entregado esta cantidad que tiene como objetivo rescatar la innovación científica en el país.

The New York Times informó que estos 1.000 millones de dólares permitirán a esta facultad, que hasta ahora sólo ofrecía programas de posgrado y especializaciones, desarrollar un programa completo de ingeniería a nivel de pregrado. El vicepresidente de la Universidad de Oregon, Bob Guldberg, también reconoció a este medio que este dinero ayudará a crear un mayor número de ingenieros ante la disminución en el número de profesionales de esta rama sufrida en los últimos años. Esto también ayudará a llevar a profesores de primer nivel a este territorio y también a construir nuevas aulas con la última tecnología y avances científicos.

«Penny y yo estamos agradecidos por la oportunidad de invertir en el futuro de nuestros jóvenes más prometedores de esta importante manera», afirmó Phil Knight en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales después de hacer una de las donaciones más importantes de la historia reciente de Estados Unidos que ayudará a que el país avance en lo que se refiere a la innovación científica.

«Para convertir un sueño ambicioso en realidad se necesita más que una imaginación desbordante. También se requiere el tipo de oportunidad que nuestras prestigiosas universidades estadounidenses, tanto públicas como privadas, han brindado históricamente. No es momento de abandonarlas», afirmó Phil Knight, que vuelve a estar en boca de todo el mundo después de su histórico ejercicio de filantropía.

En 2025, Phil Knight y su mujer también donaron 2.000 millones de dólares a la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (OHSU) para la investigación contra el cáncer. Forbes asegura que asciende a 35,6 mil millones de dólares, convirtiéndose en el 56.º hombre más rico del planeta.