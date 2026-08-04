Ni Nike ni Adidas: las Skechers más cómodas que te puedes poner sin agacharte están ahora rebajadas y son una ganga

Las zapatillas cómodas siguen siendo uno de los productos más buscados en las rebajas de verano, especialmente cuando combinan un buen descuento con una tecnología pensada para hacer el día a día mucho más sencillo. En esas, Skechers ha conseguido hacerse un hueco entre los que buscan un calzado práctico sin renunciar a la comodidad, incluso compitiendo con gigantes como Nike o Adidas.

Uno de los modelos que más interés está despertando son las Skechers Summits High Range Slip-In, unas deportivas diseñadas para calzarse sin necesidad de agacharse y que ahora pueden comprarse por 49,95 euros, un precio que supone un 41% de descuento respecto a su precio recomendado de 84,95 euros.

La principal característica de este modelo es la incorporación de la tecnología Hands Free Slip-ins, desarrollada por Skechers para que el usuario pueda introducir el pie en la zapatilla sin utilizar las manos. Gracias a un contrafuerte trasero especialmente diseñado para recuperar su forma después de cada uso, basta con deslizar el pie para que la zapatilla quede perfectamente ajustada. Esta solución resulta especialmente útil para personas mayores, quienes tienen problemas de movilidad o simplemente para quienes quieren ahorrar tiempo al salir de casa. No es casualidad que esta tecnología se haya convertido en uno de los grandes éxitos de la firma estadounidense durante los últimos años, ampliándose ya a decenas de modelos diferentes tanto para caminar como para entrenar o vestir a diario.

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Pero la comodidad de las Skechers Summits High Range Slip-In no termina ahí. El modelo incorpora una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam, una espuma viscoelástica que se adapta a la forma del pie y ayuda a repartir la presión de manera uniforme durante la pisada. Además, su diseño favorece la ventilación interior, algo especialmente agradecido durante los meses de verano o en jornadas en las que se pasan muchas horas caminando. A ello se suma una mediasuela ligera que proporciona una amortiguación suave y una suela flexible con buena capacidad de tracción, lo que permite utilizarlas en diferentes contextos.

Otro de los puntos fuertes de estas zapatillas es su ligereza. Están confeccionadas con una parte superior de malla técnica que facilita la transpiración y reduce el peso del conjunto, ofreciendo una sensación de comodidad desde el primer momento. Su estética también juega a favor de este modelo, con un diseño discreto y moderno que combina fácilmente con vaqueros, pantalones deportivos o incluso con prendas de estilo casual.

La rebaja actual convierte además a las Skechers Summits High Range Slip-In en una de las ofertas más interesantes del momento. Pasar de 84,95 euros a 49,95 euros supone un ahorro de 35 euros, una diferencia importante para un modelo que reúne algunas de las tecnologías más populares de la marca. Skechers lleva años consolidándose como una de las marcas de referencia en el segmento del calzado cómodo. Frente a otras firmas que centran buena parte de sus lanzamientos en el rendimiento deportivo o en las tendencias de moda, la compañía ha apostado por tecnologías enfocadas al bienestar, como las plantillas de espuma con memoria, los sistemas de amortiguación o las ya populares Slip-ins.