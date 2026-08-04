El Barcelona se cabrea con Ferran por retarles: «Que demuestren que me quieren»

En el Barcelona hay cabreo con Ferran Torres. Las constantes indirectas sobre su futuro han despertado la preocupación en el club catalán, que ha visto cómo su futbolista ha empezado una estrategia sobre su continuidad en el Camp Nou. Ya sea para mejorar las condiciones de su renovación o buscar un nuevo equipo, el valenciano ha pasado a otro escenario que despierta más rumores.

Desde hace varios meses han estado negociando por la renovación, pero el escenario después del Mundial ha cambiado. La relación no es tan buena, o eso ha querido insinuar Ferran en sus últimas entrevistas, llegando incluso a no descartar que pueda venir con la oferta de otros clubes para pedir su salida: «Tienen que demostrarme que me quieren. Siempre es bueno que te quieran equipos como el PSG». Unas palabras que han sentado muy mal en el Camp Nou.

«Yo tengo contrato con el Barcelona, pero es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Lo bueno que tenga contrato es que puedo esperar y decidir por mi cuenta. Tienen que mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar», insistió en una publicación que minutos después fue eliminada. Un guion que también siguió en otros medios como NBC donde también le preguntaron por su futuro: «Estoy esperando tomar la decisión correcta», declaró.

El Barcelona quiere renovar a Ferran Torres…pero en silencio

A pesar de sus declaraciones, en el Barcelona mantienen su deseo de renovar su contrato y retomar las conversaciones después del verano. Todo ello con el mercado de fichajes cerrado, pero no se descarta la posibilidad de que Ferran aparezca con una oferta del PSG. Según informa Sport, al Barça no le ha llegado ningún mensaje de que quiera salir este verano. Lo que más ha molestado es que haya usado los medios de comunicación en lugar de hablar internamente con el club y evitar este terremoto.

El deseo del Barcelona es que cesen sus declaraciones sobre su renovación y todo se hable de puertas para dentro. Que las negociaciones avancen y se tome una decisión, ya sea seguir o separar caminos. Ferran quiere escuchar la propuesta económica y deportiva que tienen para él, mientras también mira de reojo si finalmente el PSG da el paso de presentarle una oferta.

Bajo ningún concepto quieren que salga libre en 2027 y perder un jugador que les costó 55 millones de euros. Solo si hay divorcio prematuro escucharán a los clubes interesados este verano, y si llegan a una cifra considerable, se podría estar hablando de las últimas semanas de Ferran Torres en el Camp Nou.