El accidente de Ferran con su Copa del Mundo que ha suscitado todo tipo de comentarios en redes

Ferran Torres está siendo la tendencia de este mundial, y no solo por haberle dado el campeonato a la selección con su gol ante Argentina en la prórroga de la final. Las redes sociales se han inundado de videos en los que de fondo se escucha el ya famoso audio del Oh Ferran. Sin embargo, esta vez el jugador culé está siendo tendencia debido a un incidente con su réplica de la Copa del Mundo.

Esta mañana los jugadores de la selección española llegaban al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid para volar hacia sus respectivos destinos donde seguir disfrutando del triunfo mundialista. Precisamente entonces, el jugador valenciano ha visto cómo su maletín de Louis Vuitton, donde portaba su réplica del trofeo, se ha abierto de par en par y ha hecho que la copa caiga directa al suelo.

Así ha sido el susto de Ferran Torres con su Copa del Mundo

Algunos aficionados se agolpaban frente al aeropuerto para darle el último adiós a los campeones antes de partir de Madrid. Uno de ellos estaba grabando a Ferrán a su llegada, captando el momento exacto donde la copa acaba en el suelo fruto de esa apertura fortuita.

Tal y como se aprecia en el video, el jugador porta el maletín encima de su maleta. Es entonces cuando este se desestabiliza, y en el intento por evitar que este acabe en el suelo, Ferran roza con sus dedos la parte por la que se abre el maletín, haciendo que la réplica choque directamente contra el suelo, en lugar de protegerse con el maletín.

Un incidente con antecedentes en España

A raíz de este video, varios han sido los usuarios que ya han comentado este desliz del jugador, por el momento, jugador del FC Barcelona. Algunos han comentado que, dado que es el jugador que nos dio la alegría del triunfo, «a él le perdonamos que rompa todo», comentaba un usuario con tal de restarle hierro al asunto.

Y es que esta caída de un trofeo no es la única que se ha vivido en nuestro país. Varios usuarios también se hacen eco del suceso de Sergio Ramos en 2011, cuando en la rúa de celebración del Real Madrid, tras ganar la Copa del Rey, se le cayó al suelo el trofeo al defensa sevillano, causando un daño en la Copa, debido a la altura desde la que cayó.

A priori, podemos afirmar, tal y como se ve en el video, que el trofeo continúa con vida, y que Ferran no tiene que lamentar, por el momento, haber roto su recuerdo de un trofeo que tanto le costó ganar.