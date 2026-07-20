Ferran Torres: «He sido muy criticado en el Mundial, pero Dios da estas cosas a quien más lo merece»

Ferran Torres, el héroe de España, atendió a las televisiones con derechos a pie de campo en el MetLife Stadium, donde escribió la historia de nuestro país con el gol en el minuto 106 de la final del Mundial 2026 contra Argentina que nos dio la segunda estrella. Otra vez en la prórroga.

«Creo que hoy estaba hecho para que ganáramos. Lejos de nuestra gente, pero hemos intentado hacerle sentir lo más cerca posible. Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario, entra el nerviosismo. Siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más», afirmó.

«He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero creo que el destino está escrito. Gracias a Dios. Siempre me da esa fuerza para seguir. Dios le da las cosas a quien más se lo merece. Quiero coger esa copa y estrujarla lo máximo posible. Es el sueño de 47 millones de personas. Lo merecíamos. Estas cosas llegan al que más se lo merece», añadió.

«Ahora mismo no me acuerdo de nadie. Estoy en blanco. Sólo quiero coger la copa y celebrarlo con mi gente y los españoles», finalizó Ferran Torres.