El parque okupa de Palma: el campamento de los ‘sin techo’ con vistas al mar que indigna a los vecinos

El constante encarecimiento de la vivienda y la creciente crisis migratoria continúan dejando una profunda huella en la isla de Mallorca. La estampa más visible de esta compleja realidad se localiza en pleno corazón de la capital, donde un parque situado en primera línea frente al mar se ha transformado en un auténtico campamento improvisado para personas sin hogar que malviven diariamente entre bancos y jardineras.

El escenario de esta situación es el parque Albert Camus, ubicado concretamente entre el Palacio de Congresos y el emblemático edificio de Gesa, una gigantesca estructura que permanece abandonada a la espera del proyecto de reforma del Ayuntamiento de Palma que costará más de 76 millones de euros para darle una nueva vida.

A tan solo 150 metros de Ca’n Pere Antoni, una de las playas más importantes de la ciudad, decenas de personas, muchas de ellas de origen argelino y marroquí, se hacinan en este recinto a falta de una alternativa habitacional.

Las imágenes del lugar reflejan la dureza de su día a día. Quienes allí pernoctan pasan la jornada tumbados en los bancos, resguardados dentro de tiendas de campaña o sobre colchones que han trasladado hasta la zona para dormir con algo más de comodidad.

Por si fuera poco, el paisaje del parque aparece cubierto por pertenencias personales desperdigadas por el suelo, como garrafas de agua, mantas, cojines y todo tipo de ropa y calzado.

Además, esta degradación del parque y sus alrededores ha encendido las alarmas del vecindario. Los residentes de la zona han asegurado a este periódico que el lugar se ha convertido en un territorio hostil donde se suceden con frecuencia las amenazas y los hurtos. De este modo, un espacio público que debería estar dedicado a que los más pequeños jueguen con tranquilidad ha quedado completamente despojado de su función original.