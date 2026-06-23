Recuperar el degradado edificio municipal de Gesa en Palma que lleva 15 años cerrado, costará 76 millones y tendrá un plazo de ejecución de algo más de dos años.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha dado a conocer este martes la propuesta seleccionada del concurso de ideas para rehabilitar este inmueble de 10 alturas sobre rasante y sus espacios aledaños en la fachada marítima que lleva la firma Cruz y Ortiz Arquitectos.

Ahora el ganador tendrá que redactar el diseño definitivo de un espacio con una superficie de unos 30.000 metros cuadrados.

Las obras que se podrían licitar en 2027 y acabarse en 2030 o 2031, si cuentan con la financiación adecuada.

La construcción de más de medio siglo de antigüedad, obra del arquitecto Josep Ferragut, presenta un evidente estado de deterioro con decenas de cristales rotos, grafitis por todo su contorno, pese a que se trata de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Albergará, una vez rehabilitado, el órgano de gobernanza del distrito de la Innovación y Cultura de la bahía de Palma, la sede del Instituto Municipal de las Artes que servirá para coordinar las actividades culturales de Palma y espacios polivalentes con talleres para artistas.

Igualmente, se emplazará allí el Centro de Interpretación de la Energía, en el que se hará una exposición de la evolución de la industria energética de Mallorca, de acuerdo con la vinculación histórica que tiene este inmueble. En los sótanos habrá una Oficina de Atención Ciudadana y otras oficinas de la administración local.

Otro de los usos será el de Biblioteca Central de Palma, que incluirá una ludoteca y mediateca y que estará adaptada al siglo XXI, por lo que la innovación, las nuevas tecnologías y el mundo digital estarán presentes.

Martínez ha alegado que se trata de un «paso decisivo» de un proyecto para la transformación urbana del futuro de Palma al recuperar un edificio histórico que llevaba 15 años abandonado y un espacio «estratégico» de la fachada marítima.

En el lado oeste del complejo, se construirá un edificio de dos alturas, que actuará como extensión de Gesa, con un espacio cultural más «flexible» para las exposiciones y actividades que así lo requieran.

Dos edificios unidos con pérgolas

Entre los dos inmuebles habrá un espacio público que hará elemento vertebrador de la propuesta, como un espacio abierto y accesible para la ciudadanía frente al mar con una pérgola ajardinada y, debajo, habrá otro corredor, que lo configurarán como un mirador.

Asimismo, en este punto se ha proyectado el Centro de Interpretación de la Energía, espacios subdivisibles, zonas de recepción y otros espacios para el disfrute de la ciudadanía.

En cuanto a la intervención paisajística del proyecto, Martínez ha resaltado que la vegetación se convierte en la «gran protagonista». Por un lado, con la pérgola vegetal que aporte confort climático con especies adaptadas al clima de Mallorca y, por el otro, un entorno más naturalizado con vegetación mediterránea.

El espacio se plantea como un espacio de innovación energética y sostenibilidad, con sistemas fotovoltaicos, energía isotérmica e incorporará distintas medidas de eficiencia energética.

Por lo que respecta al ámbito de la movilidad, el complejo dispondrá de seis conexiones entre la calle Joan Maragall y la Ma-19, dos de ellas con ascensores. También se actuará sobre la red de carriles bici y habrá 960 plazas de aparcamiento en un parking soterrado.

Acerca de este aparcamiento, ha subrayado que contará con plazas de rotación y para residentes, algo que ha señalado que será una «buena noticia» para los vecinos de la zona que viven en casas de 1950 y 1960 que no disponían de parking exclusivo en sus edificios.

En lo relativo a las fases del proyecto, la primera consistirá en la rehabilitación el edificio de Gesa y el auditorio; después se ejecutaría el aparcamiento soterrado. La tercera etapa sería para los edificios para eventos, vestíbulos y espacios enterrados, le seguiría el Centro de Interpretación de la Energía y el otro espacio cultural para acabar con la urbanización y paisajismo de unos 18.000 m² de espacios públicos.