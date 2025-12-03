Concurso de ideas para recuperar el mayor cadáver urbanístico de Palma tras 15 años de abandono

Concurso de ideas para recuperar el mayor cadáver urbanístico de Palma, el edificio de Gesa, tras 15 años de abandono desde su cierre y ahora que ya es propiedad municipal.

Aunque no será de un día para otro y está previsto que su rediseño y apertura al público tras ser rehabilitado de manera integral concluya la próxima legislatura en 2030 o 2031, la mole de cristal de Gesa de 14 alturas, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que hoy está en situación de semirruindad, tendrá por fin una segunda oportunidad.

Tras estas esperadas obras, Gesa se convertirá en un referente arquitectónico de la preciada fachada marítima de Palma. Para ello, el Ayuntamiento ha aprobado las bases del concurso de ideas para su reforma y rehabilitación en la que se ha contemplado destinar hasta 96 millones de euros para ubicar museos, la biblioteca central de Palma, archivos municipales y un parking, entre otras instalaciones.

Así lo ha detallado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para presentar algunos de los criterios que tendrán que seguir los concursantes que opten a conseguir el contrato público para reordenar este edificio y sus alrededores.

El primer edil ha indicado que se trata de un proyecto «transformador» que abarcará la parte de la fachada marítima que va desde Avenidas al Palacio de Congresos, que se podría licitar en 2027 y acabarse en 2030 o 2031, si cuenta con «la financiación adecuada».

En estos momentos, la construcción de más de medio siglo de antigüedad obra del arquitecto Josep Ferragut, presenta un evidente estado de deterioro con decenas de cristales rotos, grafitis por todo su contorno.

(Noticia en ampliación)