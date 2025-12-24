Un rumano roba en un hotel de Playa de Palma y se atrinchera en una habitación fingiendo ser un huésped

No es el alumno más listo de la clase. La Policía Local de Palma arrestó el pasado viernes 19 de diciembre a un ladrón rumano de 24 años que robó en un hotel de Playa de Palma y en vez de huir optó por atrincherarse en una habitación del establecimiento haciéndose pasar por un huésped más.

Todo empezó cuando el responsable del establecimiento hotelero informó a los agentes sobre las 12:30 horas del mediodía que un sujeto desconocido se acababa de encerrarse en una habitación y se negaba a abandonarla.

Una patrulla se personó en el lugar para comprobar los hechos. El responsable del hotel explicó a los agentes que sospechaba que el individuo era el mismo que, en la madrugada de ese mismo día, había forzado el acceso a la cocina, huyendo al saltar la alarma, hecho que observó a través de las cámaras de seguridad. Por si fuera poco, una empleada lo había visto por la mañana saltando entre los balcones del primer piso hasta entrar en una de las habitaciones.

Por ello, los agentes subieron a la habitación indicada, donde localizaron al sospechoso. El hombre urdió un plan para evitar ser detenido: alegó ser un cliente más del hotel, pero la habitación debía estar vacía y su estado ordenado contradecía su versión.

La investigación también desveló que otra habitación del mismo piso donde estaba atrincherado había sido revuelta en busca de objetos de valor para robarlos.

Ante los indicios recabados, se procedió a la detención del varón. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.