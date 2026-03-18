Rayo Vallecano - Samsunspor: cuándo se juega, a qué hora empieza y canal de televisión para ver en directo el partido de Conference League.

El Rayo Vallecano se enfrenta al Samsunspor en un partido que no será nada fácil, pero los madrileños están por delante en el global de la eliminatoria y tienen el factor campo a su favor, por lo que no deberían tener muchos problemas para certificar su pase a los cuartos del torneo. Te explicamos qué día se juega, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League.

Horario del Rayo Vallecano – Samsunspor: cuándo es el partido de la Conference League

El Rayo Vallecano recibe en la capital de España al Samsunspor para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Conference League. El conjunto que dirige Íñigo Pérez consiguió imponerse al cuadro turco por 1-3 hace una semana gracias a los goles de Alemao, que firmó un doblete, y de Álvaro García, por lo que tienen todo de cara para cerrar en su casa el pase a los cuartos de final de la competición de bronce del fútbol europeo. En el caso de avanzar de fase, en la siguiente ronda se verían las caras ante el AEK de Atenas o el Celje.

A qué hora es el partido de la Conference League Rayo Vallecano – Samsunspor

La UEFA programó este vibrante Rayo Vallecano – Samsunspor de la vuelta de los octavos de final de la Conference League para este jueves 19 de marzo. El organismo que es presidido por Aleksander Ceferin ha fijado el inicio del choque entre vallecanos y turcos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse incidentes ni altercados en la previa de este choque entre las aficiones y es por ello que debería arrancar de manera puntual en el Estadio de Vallecas.

Dónde y cómo ver gratis el Rayo Vallecano vs Samsunspor en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen en esta competición de bronce del fútbol europeo, así como la Champions o la Europa League, fue Movistar+. Este Rayo Vallecano – Samsunspor que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que tener en cuenta que habrá que tener contratado el paquete que incluye esta competición, ya que este choque que se juega en el Estadio de Vallecas no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos hinchas del conjunto de la franja roja en el pecho y los seguidores de las diferentes competiciones organizadas por la UEFA también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Rayo Vallecano – Samsunspor de la vuelta de octavos de final de la Conference League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este operador y disfrutar del choque del Estadio de Vallecas con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en este partido de la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Publicaremos la crónica de este Rayo Vallecano – Samsunspor, pero también de los choques de la Europa League de representantes españoles (Olympique de Lyon – Celta y Real Betis – Panathinaikos), además de las reacciones importantes que nos lleguen desde los diferentes estadios.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Samsunspor

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro madrileño que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el Rayo Vallecano – Samsunspor de la vuelta de los octavos de final de la Conference League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Estadio de Vallecas para narrar lo que esté ocurriendo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Samsunspor

El Estadio de Vallecas, situado en el barrio madrileño del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará este Rayo Vallecano – Samsunspor de la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Este recinto deportivo se inauguró en 1976 y tiene capacidad para recibir a algo menos de 15.000 espectadores. Se espera que haya una gran entrada este jueves, ya que todos los aficionados esperan ver a su equipo cerrar su pase a los cuartos de esta competición.

La UEFA designó al árbitro alemán Sascha Stegemann para que dirija el partidazo Rayo Vallecano – Samsunspor de la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Su compatriota Benjamin Brand estará controlando todo en el VAR, por lo que es el responsable de revisar las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que se habrá instalado entre los dos banquillos del Estadio de Vallecas.