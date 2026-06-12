El Gobierno saca la cara por Piqué: el TAD quita al Andorra una de las sanciones por amenazar a árbitros

Gerard Piqué ha recibido una buena noticia en una semana marcada por lo que apunta a otro fracaso empresarial para el ex futbolista, la Kings League. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y, por tanto, del Gobierno, ha anulado la multa de 9.000 euros impuesta al FC Andorra por uno de los incidentes protagonizados por el exjugador del Barcelona con el colectivo arbitral. No fue la primera sanción de esta índole hacia Piqué y otros directivos del club andorrano, que recibieron un castigo ejemplar por amenazar a los árbitros del Andorra-Albacete del pasado mes de mayo.

El procedimiento sancionador que acaba de anular el TAD se inició tras el Andorra-Deportivo de Segunda División, cuando el árbitro Eder Mallo reflejó en el acta que Piqué se encaró con él en el túnel de vestuarios y le soltó un revelador: «Qué fácil es pitar a los pequeños». Un comportamiento que repitió en marzo, después de un encuentro ante el Málaga, y que le costó una sanción de 12.000 euros por acusar al árbitro asistente de perpetrar «un robo histórico». El último de sus enfrentamientos llegó en el comentado duelo entre Andorra y Albacete, donde tanto Gerard Piqué como otros miembros de la directiva del club de Segunda División recibieron sanciones severas por parte del Comité de Disciplina de la RFEF tras amenazas al equipo arbitral.

Una sanción que, salvo sorpresa, sí cumplirá. Sin embargo, el TAD ha decidido tumbar el castigo a Gerard Piqué por su comportamiento en el Andorra-Deportivo, al considerar que la Federación modificó durante el procedimiento la base jurídica de la sanción, vulnerando así el derecho de defensa del club. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Deporte no juzga los hechos cometidos por Piqué, de acuerdo con el acta arbitral, sino si la RFEF sancionó correctamente. Esto motivó una vulneración del derecho de defensa para el Andorra, y ahí ha encontrado el resquicio para darle la razón al Andorra y ordenar la multa de 9.000 euros que estableció en primera instancia el Comité de Disciplina y ratificó después el Comité de Apelación de la RFEF.

🔜 El proper 6 de juliol, el conjunt tricolor iniciarà la seva preparació per a la temporada 2026/27 🏋🏻 Un any més, 𝑷𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂𝒓 𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 acollirà la primera part de la pretemporada (8-18 de juliol) — FC Andorra (@fcandorra) June 12, 2026

La resolución contrasta con el durísimo castigo recibido hace apenas unas semanas por Piqué: seis partidos de sanción y dos meses de inhabilitación por amenazar al equipo arbitral en otro episodio todavía más grave, con frases como «en otros países os reventarían». El máximo accionista del equipo andorrano cuenta ya con un notable historial de incidentes arbitrales a sus espaldas, y la RFEF vigila con lupa tanto a él como al resto de la plana mayor de un Andorra que la temporada que viene volverá a competir en Segunda División.