Ejemplar sanción a Piqué: seis partidos y dos meses de inhabilitación por amenazar a los árbitros

El Comité de Disciplina de la RFEF ha castigado a Gerard Piqué con seis partidos de sanción y dos meses de inhabilitación por los hechos recogidos en el acta del Andorra-Albacete de la pasada jornada de Segunda División. El máximo accionista del club andorrano se dirigió al árbitro del encuentro – Alonso de Ena Wolf- tanto en el descanso como tras la finalización del partido, y por emplear expresiones como «en otros países os reventarían». Otros directivos y miembros del cuerpo técnico del Andorra han sido sancionados, al igual que el propio club con la clausura del palco y la zona VIP del estadio.