El sindicato de González Fuertes perdona la actitud de Piqué cuando atacó al Real Madrid o Bordalás

AESAF, el sindicato de árbitros que lidera González Fuertes, guarda silencio por los continuos ataques de Gerard Piqué a los colegiados de Segunda División, cuando sí se quejó de otras figuras del fútbol como José Bordalás, entrenador del Getafe, o el Real Madrid. Cuando fueron ellos quienes criticaron a los árbitros, este sindicato salió a defender a sus trencillas, pero ahora con Piqué callan.

El ex futbolista del Barcelona, propietario del Andorra, lleva protagonizando varias rajadas y actitudes intimidatorias contra los árbitros de Segunda División. El último caso, de gravedad, fue en el último encuentro del conjunto andorrano, cuando amenazaron -así lo puso el árbitro en su acta- y les siguieron hasta el parking entre «gritos». Piqué le dijo al árbitro «salid escoltados, no os vayan a agredir», y su mano derecha y director general, Jaume Nogués, llegó a decirle al cuerpo arbitral que «ojalá tengáis un accidente».

Esta actitud de Piqué no es nueva. La Federación ya le ha multado cuatro veces a Gerard esta temporada por diferentes encontronazos con los árbitros, con 12.000 euros de multa, insignificantes tanto para el ex futbolista como para el Andorra.

Lo llamativo de este caso es que AESAF, el sindicato de González Fuertes, no han dicho nunca nada sobre la actitud de Gerard Piqué. Silencio siempre, también ahora tras las graves amenazas al árbitro del último encuentro del Andorra. Contrasta con los pronunciamientos que sí tuvo contra otras figuras del fútbol español.

Por ejemplo, este sindicato cargó contra José Bordalás cuando el entrenador del Getafe cargó contra De Burgos Bengoetxea al recordar que el árbitro vasco había llorado en la previa de la final de Copa del Rey 2025. «Algunos se ponen a lloriquear… que tienen familia, nosotros también tenemos familia», dijo Bordalás. AESAF salió con un comunicado pidiendo «dignidad» para los árbitros» y que esas palabras del técnico del Getafe «afectan al bienestar y salud mental del profesional».

También sacó un comunicado este sindicato cuando desde el Real Madrid se quejaron del arbitraje de González Fuertes -el líder sindical- desde el VAR de un Alavés – Real Madrid en el que se tragó un clamoroso penalti sobre Vinicius. O más recientemente en la polémica arbitral del Betis – Real Madrid en la que, casualmente, también estaba González Fuertes en el VAR. Además, felicitaron a Alberola Rojas por su designación en la final de Copa tras su desastroso arbitraje en el Real Madrid – Girona.

En todos sus mensajes, AESAF coloca fotografías de sus ‘víctimas’: Florentino Pérez, José Bordalás, Javi Poves… Sin embargo, cinco días después de los durísimos ataques de Gerard Piqué a los árbitros del Andorra – Albacete (que se suma a todo lo que lleva haciendo esta temporada), no hay ni foto ni mensaje contra el ex futbolista del Barcelona por parte de este sindicato.

Cabe recordar que este sindicato, creado en junio de 2025, tiene a González Fuertes como uno de sus líderes. Junto a él, tal y como figuró en su inscripción en el BOE, están otros árbitros en activo, varios de ellos ‘negreiros’’ es decir, clientes o beneficiados de José María Enríquez Negreira o su hijo. En el BOE figuran los nombres de Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y el ya mencionado Pablo González Fuertes en calidad de promotores.