El sindicato del colegiado que amenazó al Madrid no condena los ataques de Piqué a los árbitros de Andorra

González Fuertes se retiró del arbitraje de campo al término de la pasada temporada y lo hizo ‘por todo lo alto’. Su legado se resume en una colección de amenazas al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey y la creación de un sindicato de árbitros con el fin de defender al colectivo de los presuntos ataques del club blanco a los colegiados mediante su canal de televisión.

Sin embargo, el gremio llamado AESAF no ha causado todo el impacto que buscaba el asturiano, ahora dedicado exclusivamente al VAR, y ha pasado por alto una condena que clamaba al cielo contra Gerard Piqué, quien el pasado viernes superó muchos límites contra varios de sus compañeros en la conclusión del Andorra-Albacete (0-1) en el Principado.

Además de sus cuestionadas actuaciones desde el VAR, muchas de ellas contra el Real Madrid, González Fuertes y el sindicato que lidera han pegado un sonoro patinazo al no salir al paso contra la actitud intimidatoria que mantuvo Piqué con el cuerpo arbitral designado para la jornada 38 en Andorra.

Cabe recordar que el icono del Barcelona, presidente del club andorrano, se dirigió al árbitro principal en el parking del estadio Nou Encamp de la siguiente manera, más propia de un macarra en una barra de bar: «En otro país te reventaría, pero aquí en Andorra somos un país civilizado».

«Ojalá tengáis un accidente»

Y esto fue lo que le dijo a uno de los asistentes del colegiado Ena Wolff: «Eres el peor asistente de la categoría». Por último, volvió a amenazar al colectivo: «Y ahora, ponedlo en el acta». Mientras su director deportivo, Jaume Nogués, les deseaba que tuvieran «un accidente» en el trayecto de vuelta.

La del pasado viernes es una de las mayores ofensas verbales a un colectivo arbitral que se recuerdan en los últimos años en el fútbol profesional de España y el principal encargado de denunciarlo, además del CTA, no sólo ha callado, sino que lo ha ocultado por completo de sus redes sociales, en las que sí se aprecian otras condenas contra personalidades como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, o José Bordalás, entrenador del Getafe.

Un silencio muy grave para un sindicato que en su fundación se jactaba de ser el principal defensor de este tipo de situaciones intimidatorias y ofensivas contra los árbitros, que, por supuesto, dejan en una anécdota cualquier queja del Real Madrid y su televisión contra los colegiados de Primera División.

El sindicato de árbitros ‘perdona’ a Piqué

Recurriendo a la frase de Piqué y su frase de «en otro país», nadie duda de que en cualquiera de las grandes ligas ya se habría sancionado el comportamiento del catalán en Andorra y posiblemente se le habría inhabilitado. Este miércoles el Comité de Competición dará a conocer las sanciones, si es que las hay, contra los principales directivos del Andorra.

Mientras, González Fuertes y su sindicato siguen sin apoyar a los compañeros que hace pocos días salieron del Principado tras haber recibido serias amenazas y una frase de deseo de accidente de tráfico, uno de los problemas de la sociedad española.