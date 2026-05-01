Piqué la vuelve a liar con los árbitros: «¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!»

Gerard Piqué ha vuelto a dar la nota con los árbitros en el último partido. El propietario del Andorra acumula ya cuatro multas esta temporada por sus encontronazos con los árbitros, y ahora se expone a otra sanción tras los últimos acontecimientos. El colegiado del Andorra-Albacete reflejó en el acta que el ex futbolista le buscó tanto en el descanso como al final del encuentro para protestar por su actuación. Un duelo en el que hubo cuatro expulsados en el banquillo del conjunto andorrano por protestar.

Eso no gustó nada al propietario del club andorrano, que «durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral». Esto fue lo que escribió Alonso de Ena Wolf, árbitro del Andorra-Albacete, sobre lo sucedido en el intermedio del partido.

Pero la cosa no se quedó ahí. Piqué continuó con sus protestas al acabar el partido y fue a más: «¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!», le dijo. Ena Wolf reflejó lo siguiente en el acta: «D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: «¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!»».

El dueño del Andorra no fue el único que mostró su enfado por la actuación arbitral. En el acta de Ena Wolf también aparecen dos nombres más: Cristian Lanzarote, delegado del conjunto andorrano, y Jaume Nogués, director deportivo. El primero le dijo: «eres el peor de la categoría», mientras que el responsable de la parcela deportiva fue más allá y señaló: «Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación, ¡sinvergüenzas!»

Piqué se defiende en redes

Tras la publicación del acta, Gerard Piqué salió en su cuenta de X –antes Twitter– para dar su versión de lo sucedido. El propietario del Andorra explicó que habían pedido al CTA (Comité Técnico de Árbitros) que no les volvieran a designar a este árbitro para uno de sus partidos: «Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club».

Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club.

Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20… https://t.co/izPCwrKN4R — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 1, 2026

«Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por «protestar» con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten», añadió. A pesar de sus explicaciones, Piqué se expone a una nueva sanción tras lo sucedido.