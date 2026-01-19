La nueva ida de olla de Piqué para cambiar el baloncesto: «Añadiría tiros de diez puntos»

Gerard Piqué, ahora que está retirado del fútbol profesional, se ha dedicado estos años a proponer nuevas fórmulas para atraer nuevas audiencias de los espectadores más jóvenes. Su interés llegó a tal punto que en noviembre de 2022 creó la Kings League con varios creadores de contenido para formar una nueva forma de jugar y vivir el fútbol. Sin embargo, el catalán no se conforma y sigue proponiendo nuevas reglas, esta vez, en el baloncesto.

Después de crear un fútbol con otras dimensiones, normas alocadas en medio del partido y hasta cambiar el color del césped, Piqué aprovechó su viaje a Italia para lanzar una propuesta para cambiar la NBA a pesar de su éxito mediático y comercial en todo el mundo: «¿Por qué no intentamos cambiar otros deportes como el baloncesto? Es verdad que la NBA ya es entretenida, pero también se pueden cambiar las reglas», explicó el ex jugador del FC Barcelona en su visita a la universidad de Harvard en calidad de «profesor invitado».

Fue entonces cuando se atrevió a lanzar una propuesta enfocándose en el sistema de puntuar los tiros y la mecánica del juego, no solo en el baloncesto, sino en otros deportes: «Se podría jugar 3 contra 3 e introducir tiros de 10 puntos, además de los de 2 y 3 puntos. Pero no solo eso. Se puede revolucionar cualquier disciplina e intervenir en las reglas más antiguas. El fútbol, ​​el boxeo, las MMA e incluso los dardos», añadió.

«Se pueden añadir creadores de contenido, nuevas reglas, usar plataformas de streaming para llegar a una nueva audiencia con diferentes tipos de distribución. El mundo entero está conectado a los móviles y las redes sociales. Tenemos muchísimas ideas y muchísimas cosas que hacer», confesó Piqué.