La Liga pobre de Tebas: pierde 161 millones en derechos audiovisuales y 17 equipos pierden caché

Javier Tebas sigue creando una Liga de pobres. Este lunes ha dado a conocer el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2024-25 en los que hay una bajada considerable respecto a la anterior. De los 1.131 millones que se repartieron en la 2023/24 se baja a los 1.292 de la última temporada. Es decir, hay un importante recorte de dinero para los clubes de la Liga.

Pese a los intentos de Tebas por vender que su producto va bien, los datos dicen lo contrario. Y los clubes lo sufren. De una temporada a otra, la Liga se ha dejado por el camino 161 millones de euros. Y para más inri, los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, que son además los clubes que tiran del torneo en audiencias, pierden también dinero.

En concreto, el Real Madrid pasa de ingresar 159,55 millones en la campaña 2023/24 a quedarse en 157,92 en la 24/25. El equipo que más ingresa en el mundo, con unos presupuestos récord, pierde 1,63 millones de euros en derechos audiovisuales en un año. Otro gran desastre de Tebas.

Al Barcelona le pasa lo mismo, pero perdiendo más dinero. Cuando en la 23/24 había ingresado 162,49 millones, ahora recibe 156,45. Es decir, pierde 6,04 millones. Y eso que el Barça fue el campeón de la Liga de la que ahora se analizan los datos de estos derechos audiovisuales. Por detrás de ellos llega el Atlético de Madrid, con 108,17 millones ingresados (pierde casi diez), mientras que el resto de equipo tienes unos datos pobres, sin llegar ninguno a los 100 y muchos por debajo de los 50.

Cabe recordar que estos derechos audiovisuales de la Liga, que celebra mucho Tebas pese a que los datos le demuestran que no hay mejora y sí perdida, se distribuyen de una forma distinta a hace años. Ahora, el 50% se distribuye a partes iguales entre los equipos de la Liga

El otro 50% a recibir tiene que ver con la parte deportiva (posición, audiencia…), pero también al reparto que hace Tebas con sus clubes pelota: ganan más dinero aquellos que participen en las retransmisiones de los partidos, dejen entrar cámaras a vestuarios, tengan un jugador entrevistado en el descanso…

De eso, el Real Madrid no participa al entender que eso es algo que tiene que ser de los clubes, no de la Liga, que se aprovecha de los equipos para sacar tajada. El Real Madrid llevó a los tribunales este reparto televisivo que los datos indican que está siendo un desastre.

Así, los 20 clubes de Primera División pierden entre todos 161 millones de euros y sólo los tres ascendidos ganan ahora más que el año anterior, algo lógico al haber subido de categoría. En resumen, 17 equipos pierden caché, otro gran logro de Tebas.