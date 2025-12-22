El Real Madrid desbanca al Barcelona como el club que más dinero gana en la Liga pobre de Tebas

El Real Madrid se ha situado como el club de la Liga con mayores ingresos en el reparto de derechos audiovisuales en la temporada 2024/25. La competición que dirige Javier Tebas ha hecho públicos los datos de la pasada campaña, que muestran el estancamiento de la Liga en los últimos años. El total a repartir entre los equipos de Primera y Segunda División ha disminuido – de 1.498 millones de euros a 1.432- respecto a la pasada campaña. En lo alto, el Real Madrid ha recuperado la primera posición y supera por la mínima – 157,92 a 156,45- a un FC Barcelona campeón liguero.

El club blaugrana venía de ocupar la primera posición en esta tabla, ha recibido el sorpasso de los blancos. Pese a que el 50% de los ingresos televisivos se distribuyen a partes iguales entre los equipos de la Liga, la brecha entre los grandes y el resto de clubes sigue manteniéndose. El motivo es que la mitad restante se asigna en función de los resultados deportivos y la capacidad de los clubes de generar sus propios recursos. En el reparto total, a Real Madrid y FC Barcelona les sigue un Atlético de Madrid que es el único que alcanza las tres cifras, con 108 millones. Lejos se sitúa el Athletic Club, con 72 millones de ingresos tras finalizar en cuarta posición en la última Liga. Cierra la tabla de los equipos de Primera el CD Leganés, con 39,93 millones de euros.

El Real Madrid ha conseguido salir bien parado de la bajada de ingresos que han sufrido los derechos televisivos de la Liga en la última temporada. El club de Concha Espina ha pasado de ingresar 159,55 millones en la campaña 2023/24 a quedarse en 157,92 en la 24/25. El Barça, por su parte, pasa de 162,49 a 156,45 millones y disminuye su facturación en este apartado pese a conquistar la Liga de la mano de Hansi Flick.

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, encargado de publicar el documento con estos datos, también muestra el dinero que los clubes de la Liga están obligados a aportar como Compensaciones. Entre ellos está el Fondo de Compensación. Los equipos que descienden a Primera RFEF son los beneficiarios de estos ingresos, que tienen por objetivo garantizar la supervivencia económica de los clubes que abandonen el paraguas de la Primera y Segunda División, entre otras partidas. El Real Madrid aporta un máximo de 13,42 millones de euros en este concepto.

El Cádiz es el ‘Real Madrid’ de Segunda

En la Liga Hypermotion, el Cádiz CF domina ampliamente a los otros 21 clubes de la segunda categoría del fútbol español en el apartado de ingresos por derechos televisivos. El conjunto gaditano recibió 22,62 millones en la campaña 2024/25, correspondiendo 13,80 de ellos a la Compensación por Descenso de la anterior temporada. Sus perseguidores también perdieron la categoría en Primera División y aprovecharon esa situación para superar en ingresos televisivos a sus perseguidores. Es el caso de la UD Almería -segunda con 18,80 millones- y el Granada CF, que completa el podio con 17,6 millones.