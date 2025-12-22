Mijatovic sentencia a Vinicius: «Su comportamiento choca con el señorío del Real Madrid»

Pedja Mijatovic ha hablado claro sobre la situación de Vinicius Junior en el Real Madrid. El que fuera futbolista del conjunto blanco entre 1996 y 1999 -suyo fue el gol de la ansiada Séptima- y director deportivo entre 2006 y 2009 ha comentado la actualidad alrededor del brasileño, que fue pitado por el Santiago Bernabéu en el partido ante el Sevilla. Pese a destacar su aporte futbolístico con la camiseta blanca, Mijatovic ha cuestionado el comportamiento de Vinicius, al asegurar que «choca con el señorío del Real Madrid».

El ex futbolista acumula 14 partidos sin marcar con el conjunto merengue, lo que se suma a su situación contractual para colocarle en una posición compleja. El atacante tiene sobre la mesa una propuesta de renovación, ya que acaba contrato en junio de 2027, que no ha aceptado. Mijatovic comparte la estrategia del club, que define como «muy inteligente». Inicialmente, prima el aspecto deportivo, destacando que se trata de un jugador «con el que hay que contar» por la «calidad» que atesora. Desde el punto de vista del mercado de fichajes, el montenegrino indica que, en caso de renovación, «si algo se tuerce, podremos hablar de un traspaso».

En caso de que Vinicius opte por no ampliar su vínculo con el Real Madrid, Mijatovic también se alinea con la postura del club. «No puede dejarle ir gratis», ha aseverado el ex futbolista en un posible escenario en el que ha indicado que el Real Madrid «tiene que hacer todo lo posible para traspasarlo». Mijatovic ha incidido en que el conjunto blanco debe hacer gala de su fortaleza en las negociaciones: «No puedes, bajo ningún concepto, permitir que un jugador o sus representantes te manejen».

Mijatovic, claro con Vinicius

Como ya sucedió en pasadas negociaciones con otras estrellas del club, el escudo debe estar por encima de cualquiera. «El Real Madrid siempre tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier personaje futbolísticamente hablando, porque es el club más grande del mundo», ha asegurado Mijatovic. En este contexto, en Concha Espina «deben decidir ya» sobre el futuro de Vinicius si prosigue con su negativa a renovar. «Si pide el contrato de Mbappé o Messi, es que no quiere renovar… Si quiere terminar contrato, no pasa nada, el Real Madrid siempre tiene que estar por encima», ha argumentado Mijatovic a la Cadena SER.

El ex futbolista culminó su intervención con un mensaje destinado a todos los futbolistas del club blanco, aunque en este caso se centre en la figura de Vinicius Junior: «Seguirá ganando con Vinicius… y sin él». Al Real Madrid no le tembló el pulso con Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos -entre otros- y, según Mijatovic, «siempre gana, eso deben entenderlo todos».