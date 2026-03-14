Asencio tiene molestias musculares y es baja contra el Elche por precaución

Raúl Asencio ha encendido las alarmas en el Real Madrid. El central ha sido baja inesperada en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Elche y eso ha hecho que la defensa de Álvaro Arbeloa vuelva a entrar en la sala de emergencias. Sin embargo, la situación del canterano no invita al pesimismo, puesto que no es nada grave y todo se trata de un plan para Etihad.

El central no ha tenido semanas fáciles. El fuerte golpe que se llevó con Camavinga en el partido de Champions ante el Benfica le hizo acabar esa misma noche en urgencias para descartar que sufriera una lesión grave. La suerte estuvo de su lado, pero desde entonces ha seguido una dosificación después de la gran carga de minutos que venía arrastrando esta temporada.

Descansó ante el Getafe como precaución por el fuerte golpe en la cabeza y, el hecho de que el Real Madrid perdiese ese partido, hizo que Asencio volviese al once titular cuatro días después en Balaídos. Un gesto de entrega al conjunto blanco cuando la situación era crítica, aunque para el partido de este miércoles ante el Manchester City se quedó en el banquillo después de que Arbeloa apostase por Huijsen y Rüdiger de pareja de centrales.

Con el partido ante el Elche, Raúl Asencio estará dos partidos consecutivos sin jugar. En los últimos días ha sentido molestias musculares en una de sus piernas y los médicos del club han abogado por darle descanso para que llegue al 100% para el próximo martes en la vuelta de cuartos ante el Manchester City. La decisión ha sido más por mera precaución para evitar que sus molestias deriven en una lesión más grave. Con la enfermería llena, el Real Madrid prefiere curarse en salud y guardar al central español.