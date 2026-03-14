Real Madrid – Elche: otra noche de cine en el Bernabéu

Retumban todavía los goles de Valverde en el Santiago Bernabéu. Las tres dianas del uruguayo ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. Pero ahora regresa la otra realidad de los blancos: la Liga. Para ello, los de Arbeloa deberán cambiar el chip para sumar tres puntos capitales ante el Elche (21:00 horas).

«Lo afrontamos con la mentalidad de que nos estamos jugando la Liga. Sabemos que es un partido importantísimo en nuestro campo. Queremos que haya un ambiente muy parecido al que hubo el miércoles pasado», aseguró Arbeloa en rueda de prensa.

«Somos conscientes también del equipo que vamos a tener enfrente. Juega mejor de lo que dicen los puntos que lleva y nos lo puso complicado en la ida. Estamos preparados para tener que hacer un esfuerzo extra después del partido de la Champions, muy concentrados y motivados sabiendo la dificultad del partido», añadió.

El Real Madrid debe cambiar el chip cuanto antes y tanto Arbeloa como sus jugadores saben que no es sencillo. «El fútbol es muy emocional», aseguraba el entrenador en la previa. Pero al mismo tiempo todos son conscientes de que deben estar centrados y concentrados para no fallar contra un Elche que no llega en su mejor momento al Bernabéu, pero que aterriza en Chamartín con la ilusión de dar la campanada.

Nueve bajas y otro niño

Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Bellingham, Ceballos y Rodrygo no podrán estar por lesión, mientras que Mastantuono se lo pierde al tener que cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado contra el Getafe.

Mendy se lesionó tras cuajar una grandísima primera mitad en el encuentro contra el Manchester City y estará una semana apartado de los terrenos de juego. Está descartado para la vuelta. Mbappé sigue avanzando en su recuperación y se espera que viaje al Etihad. Carreras se sigue recuperando de sus molestias musculares, al igual que Alaba. Bellingham, Ceballos y Militao todavía tienen trabajo por delante, mientras que Rodrygo se recupera de la operación de rodilla a la que se sometió el martes.

Ante esta situación, no se puede descartar que Manuel Ángel sea titular, dando descanso a Valverde en el centro del campo. «Para mí, el tamaño que tiene es el de su corazón, un corazón enorme. He tenido mucha suerte en mi carrera futbolística de jugar con futbolistas maravillosos. Hemos sido campeones del mundo y de Europa con gente que no pasa del 1,70 y ahí nadie se preocupaba de si eran grandes, bajos o cómo eran. Eran jugadores sensacionales. Tienes que serlo en un fútbol con un físico excepcional y sensacional», explicaba Arbeloa en la previa.

«Manuel Ángel no tiene problemas y no va a tenerlos para ser un jugador de élite, de Primera División, por el físico, porque es un chico muy valiente. Vimos también en Vigo cómo ganó ese duelo en el suelo. Es un jugador con un desparpajo excepcional, sale por los dos lados, con mucha calidad técnica y movilidad. No voy a decir que es uno de mis ojitos derechos, que lo es, pero es un chico en el que creo mucho y los minutos del otro día no eran fáciles. Ojalá pueda seguir teniendo minutos y demostrando el gran jugador que es», añadía el salmantino.

El Elche no sabe ganar

El Elche, por su parte, afronta la visita al Bernabéu, donde nunca ha ganado, en el peor momento de la temporada. El equipo ilicitano no ha logrado ganar en lo que va de 2026 y, además, es el único conjunto de Primera y Segunda que aún no ha conseguido la victoria a domicilio en el presente curso.

El margen de puntos sobre el descenso se ha reducido a la mínima expresión, por lo que es posible que, en caso de perder en Madrid, el Elche caiga por primera vez en la temporada a una de las tres últimas plazas.

El conjunto ilicitano se agarra a la buena imagen ofrecida en la primera vuelta, en la que tuvo contra las cuerdas al Madrid (2-2), para encontrar argumentos con los que creer que es posible revertir esta jornada su mala dinámica.

El técnico del equipo, Eder Sarabia, no podrá contar para este compromiso con Héctor Fort, que sigue en proceso de rehabilitación tras ser operado del hombro, ni con John Chetauya, que continúa arrastrando problemas musculares.

Es muy probable que el entrenador introduzca varios cambios en su alineación habitual con el objetivo de dar un impulso al equipo. Además, el Elche tiene muy presente que su siguiente partido como local será ante el Mallorca, rival directo por eludir el descenso, en un pulso en el que los puntos tendrán un valor determinante en la pelea por la salvación.

Real Madrid – Elche: posibles onces