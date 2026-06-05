Cómo saber si estás incluido en el censo electoral para votar en las elecciones presidenciales del Real Madrid

Los socios del Real Madrid pueden consultar si están incluidos en el censo electoral y si pueden votar en las elecciones a través de la oficina online de atención al socio o de forma presencial en la oficina de atención al socio. El pasado 18 de mayo finalizó el plazo para realizar las reclamaciones correspondientes en caso de no estar incluido en el censo electoral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el censo electoral en las elecciones del Real Madrid.

Este domingo 7 de junio se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid y alrededor de 100.000 socios madridistas están llamados a las urnas para elegir presidente. Florentino Pérez Rodríguez y Enrique Riquelme Vives liderarán las dos candidaturas que se presentan a las elecciones del Real Madrid, que se celebrarán este domingo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Los socios del Real Madrid que están incluidos en el censo electoral serán los que podrán votar, por correo o de forma presencial, a una de las dos candidaturas que se han presentado a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Las votaciones se llevarán a cabo entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid (Avenida Alejandro de la Sota s/n – Madrid), en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales.

El censo electoral en las elecciones

Los socios podrán saber si están incluidos en el censo electoral para votar en las elecciones del Real Madrid a través de la oficina de atención al socio online o de forma presencial en la oficina de atención al socio. Para acceder de forma online, sólo hay que añadir el correo electrónico, el número de socio o el número de madridista para poder conocer en pocos minutos si estás incluido en el censo electoral para poder votar en las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

«Los socios podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo de 2026, ambos inclusive, a través de la Oficina online de Atención al Socio (Elecciones Presidente 2026), o en las Oficinas de Atención al Socio, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas», informó en su día la Junta Electoral del Real Madrid. Hasta el pasado 18 de mayo los socios no incluidos pudieron reclamar su inclusión en el censo electoral del Real Madrid.

Con motivo de las elecciones que tendrán lugar este domingo 7 de junio entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, el Real Madrid ha habilitado un servicio de lanzadera de autobuses gratuitos para que los socios puedan votar en las elecciones del Real Madrid. Los puntos de salida son los siguientes:

Avenida del Partenón, 14 (Barajas). Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín). Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

El club ha informado que en cada ubicación encontrará señalización específica del servicio y personal de organización que podrá ayudar a los socios.