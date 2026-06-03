¿Cómo pedir el voto por correo para las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo 7 de junio y, en ellas, ha cobrado especial interés el voto por correo. La junta electoral del Real Madrid ha defendido la limpieza del procedimiento para votar vía postal en un comunicado, señalando que las papeletas que lleguen por este método estarán en todo momento custodiadas y videovigiladas y que, además, podrá haber interventores de las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentes en todo momento en las inmediaciones de acceso a la sala de custodia. Son varios los trámites para poder votar por correo en las elecciones del Real Madrid. Te explicamos todos los pasos a seguir.

Todo socio incluido en el censo electoral puede emitir su voto por correo, siempre que lo haya solicitado antes del miércoles 3 de junio. La forma de hacerlo era a través de la web del club o en las oficinas de la ciudad deportiva, en Valdebebas. Cabe recordar que, en las elecciones del Real Madrid, tienen derecho a voto los socios mayores de edad que lleven siendo socios al menos un año y estén en el censo electoral.

En esa solicitud deberán indicar si quieren recibir la documentación necesaria en su domicilio o retirarla de manera presencial en la oficina de atención al socio, situada en la avenida de las Fuerzas Armadas, 402, de Madrid, de lunes a sábado y en un horario de 9:00 a 19:00. Para esta segunda opción habrá que presentar un documento identificativo en vigor (DNI, pasaporte, carné de conducir o permiso de residencia), aunque también puede recoger la documentación otra persona autorizada, siempre que presente la fotocopia de uno de esos documentos del socio en cuestión y una autorización firmada por él.

Cómo votar por correo en las elecciones del Real Madrid

Una vez se haya recogido la documentación, viene lo más complejo del sistema de voto por correo. El socio deberá acudir a un notario para poder ejercer su derecho al voto. Deberá meter la papeleta de la candidatura a la que desee votar e incluir en el envío el Certificado de Inscripción en el censo electoral, así como la copia simple del acta notarial de envío por correo certificado y escribir su número de socio en el sobre de envío.

La documentación deberá ser remitida por correo certificado y urgente con acuse de recibo al notario del club, D. Cruz Gonzalo López-Müller Gómez, del Colegio de Notarios de Madrid, en el apartado de correos 6031, habilitado exclusivamente para la recepción del voto por correo en estas elecciones a la presidencia del Real Madrid. La junta electoral aclara que sólo se admitirán los votos emitidos a ese apartado postal y no a otra dirección, «aun cuando hubieran sido efectivamente recibidos por el notario del club o por el club». De lo contrario, el voto será nulo.

La fecha límite de recepción del voto por parte del notario del club para que éste sea válido será el sábado 6 de junio, el día anterior a las elecciones. Todos los votos que se reciban fuera de ese plazo se declararán nulos. Además, el socio deberá abonar los gastos notariales del procedimiento y, siempre que su voto sea válido, podrá solicitar al club el reembolso de los costes, acreditando que se ha pagado presentando la factura.

Cuándo son las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Los socios del Real Madrid están llamados a las urnas el próximo domingo 7 de junio. Como hemos señalado con anterioridad, no todos tienen derecho a voto. Únicamente podrán hacerlo aquellos que sean mayores de edad, tengan una antigüedad mínima de un año y que estén incluidos en el censo electoral. Deberán elegir entre los dos candidatos que se han postulado a estos comicios: el actual presidente y candidato a la reelección, Florentino Pérez, y el aspirante a la presidencia, Enrique Riquelme.

Las elecciones se celebrarán en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en el barrio de Valdebebas, cuya entrada está situada en la avenida Alejandro de la Sota s/n, de Madrid. El horario para acudir al centro de votación será de 9:00 a 20:00 horas, de manera ininterrumpida.