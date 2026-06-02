Florentino: «Podemos crear una sociedad al 100% de los socios que la valore un inversor simbólico al 5%»

Florentino Pérez ha presentado su proyecto para el Real Madrid tras las elecciones del próximo 7 de junio. El presidente habla de crear una sociedad que sea de los socios, para «blindar» que alguien pueda endeudarlo y hacerse después con él «por un euro». Propone crear una sociedad que sea de los socios y que controle el club, con la posibilidad de que «de forma simbólica» se valore por un inversor externo. Eso sí, nunca llegaría a tener más de un 5% del accionariado. De hecho, el mensaje principal del presidente es que «el Real Madrid no se vende».

El presidente ha señalado en un vídeo en el que presenta su modelo de club que «el Real Madrid es de sus socios», aunque «desde el punto de vista romántico y sentimental», puesto que económicamente hablando, «no tenemos nada». Por ello, propone la creación de una sociedad dueña del club, pero controlada por los socios, como la única manera de preservar esa premisa y, además, conseguir darle valor al club: «La auténtica propiedad es también siendo los dueños del valor y que lo pudieran heredar nuestros hijos cuando muramos».

«La situación es muy peligrosa. Viene una junta directiva sin escrúpulos, endeuda al club, lo arruina y, cuando no vale nada, se hace con el club por un euro. Lo hemos visto con otros clubes. Eso no quiero que pase con el Real Madrid. Quiero que siempre sea de sus socios. Ese peligro puede venir desde dentro. Imagínese que viene una junta directiva que le da por hacer un millón de socios, pues nos han quitado el club. Y yo quiero todo lo contrario: blindar esta posibilidad», ha destacado el mandatario madridista y candidato a la reelección.

Florentino Pérez ha dejado claro que «el club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, su junta directiva y sus órganos de gobierno… como hasta ahora». Aunque ha dejado la puerta abierta a la entrada de un inversor en esa sociedad: «El club puede crear una sociedad que es 100% del club donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada, de una forma simbólica a alguien que nos la valore».

Eso sí, ese inversor externo no tendría peso en el Real Madrid, puesto que tendría una cantidad ínfima de acciones: «Llegado el momento, si los socios decidimos dar entrada a un inversor con un máximo del 5%, esa marca global o como sea no va a mandar en el club ni va a participar en ninguna de sus decisiones».