Elecciones a la presidencia del Real Madrid: cuándo son, horarios, programas de los candidatos…

El Real Madrid afronta unas elecciones presidenciales en las que se decidirá tanto el futuro inmediato del club como el proyecto a largo plazo que emprenda el ganador. Los socios madridistas acudirán a las urnas para decidir entre las candidaturas lideradas por Florentino Pérez y Enrique Riquelme para estar al frente del Real Madrid durante los próximos cuatro años. Unas elecciones en las que el actual dirigente del club merengue contará con un contrincante electoral por primera vez desde el comienzo de su segunda etapa en 2009.

Cuándo son las elecciones a presidente del Real Madrid

Los comicios presidenciales del Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio, una fecha que coincide con la visita del Papa Leon a la capital española y en la que se recomienda desplazarse con la antelación adecuada. El pasado 24 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid confirmó la validez de ambas candidaturas y, con ello, procedió a la convocatoria de elecciones. Los estatutos del club dictan que estas deberán celebrarse dentro de los 14 días naturales posteriores a la fecha de proclamación, y el domingo 7 de junio fue la fecha señalada para ellas.

De qué hora a qué hora pueden votar los socios del Real Madrid

El socio del Real Madrid dispone de un amplio plazo para la votación en el día marcado para los comicios presidenciales del club blanco. Los que quieran acudir a votar podrán hacerlo entre las 9:00 y las 20:00 horas del domingo 7 de junio. También podrán ejercer su derecho al voto por correo. El plazo para solicitarlo termina el miércoles 3 de junio, pudiendo enviar el voto por correo una vez sea aceptado hasta el 6 de junio; plazo en el que se cerrará la opción de emplear esta modalidad de voto.

Dónde pueden votar los socios del Real Madrid

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se desarrollarán en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Las votaciones se realizarán en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, pudiendo ejercer su derecho a voto los socios mayores de edad, con más de un año de antigüedad y presentes en el censo electoral publicado por el club. También se puede ejercer el derecho del socio como votante mediante el voto por correo, habilitado hasta el sábado 6 de junio.

Quiénes son los candidatos a la presidencia del Real Madrid

Las elecciones presidenciales del Real Madrid cuentan con dos candidatos ya inmersos en la recta final de la campaña electoral. Por un lado, Florentino Pérez representa el continuismo después de cerca de 17 años de presidencia ininterrumpida y muchos éxitos a sus espaldas.. Por otro lado, emerge la figura del empresario Enrique Riquelme; que finalmente ha reunido las condiciones necesarias (aval, antigüedad como socio, etc.) para enfrentar al actual presidente en funciones en unos comicios.

El programa de Florentino Pérez

Florentino Pérez ha basado su candidatura en la continuidad de un proyecto que ha marcado la etapa de mayor éxito moderno en la historia del Real Madrid. Su lema de campaña, ‘Historia por Hacer’ funciona como transición entre estos logros y el camino hacia un nuevo futuro para el club y referencia al himno de ‘La Décima’. Hasta el momento, Florentino Pérez ha centrado sus intervenciones públicas en reiterar la protección de la propiedad del club en manos de los socios, innovaciones tecnológicas para apuntalar el Santiago Bernabéu y un proyecto deportivo continuista; pero con refuerzos.

El programa de Enrique Riquelme

Por su parte, el candidato Enrique Riquelme ha apostado por la ruptura con la etapa de Florentino Pérez tanto en lo social como en lo deportivo. Una de las propuestas más sonadas ha sido la creación de una ‘Ciudad del Socio’ en Valdebebas, con diferentes facilidades para los socios del Real Madrid. En lo deportivo, ha incidido en la «españolización» de la plantilla del club y ha anunciado a Fernando Hierro como director de ‘La Fábrica’ y Raúl González como director deportivo.