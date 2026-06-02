Ancelotti tiene claro a quién votar en las elecciones del Real Madrid: «Mucha historia por hacer»

Carlo Ancelotti entra en campaña en las elecciones del Real Madrid. El entrenador italiano publicó una foto en las redes sociales junto a Florentino Pérez días antes de que los socios voten en las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este 7 de junio. «Mucha historia por hacer», escribió el seleccionador de Brasil, que quiso tener un cariño con el presidente que le fichó dos veces para el club blanco.

Se acercan las elecciones del Real Madrid y el próximo domingo 7 de junio los socios del club blanco están llamados a las urnas para elegir presidente. Florentino Pérez y Enrique Riquelme son los dos candidatos en unas votaciones que se producirán 20 años después de los últimos comicios en la entidad madridista. El actual presidente es el gran favorito para seguir otros cuatro años más en el mandato.

Así lo ha desvelado la encuesta elaborada por Data 10 para OKDIARIO, en la que se pone de manifiesto que Florentino Pérez ganaría las elecciones con el 77,3% de los votos por el 22,7% que obtendría Enrique Riquelme. Esto supone una diferencia de 54 puntos entre el presidente más laureado de la historia del club y el empresario alicantino de 37 años que se presenta a sus primeras elecciones. Esta diferencia es aún más evidente en lo que se refiere a la percepción de victoria, ya que un 88,3% piensa que Florentino volverá a ser elegido presidente, mientras que un 11,7% considera que ganará su adversario.

Ancelotti y las elecciones del Real Madrid

A Florentino Pérez le respalda la historia que ha hecho y la que está por hacer, y uno de los grandes artífices de las últimas Champions League quiso hacer campaña a favor de Florentino Pérez a través de las redes sociales. Desde la concentración de Brasil en la Granja Comary, y antes de viajar rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial, Carlo Ancelotti quiso publicar un mensaje de cariño hacia el presidente que le fichó dos veces para el Real Madrid.

El mensaje de Ancelotti en las redes sociales. (Foto: Instagram)Carlo Ancelotti publicó una foto junto a Florentino Pérez del día de sus despedidas, en la que atrás aparecen todos los títulos conquistados por el entrenador italiano. El ganador de la Décima, Decimocuarta y Decimoquinta, también acompañó la imagen con un mensaje. «Mucha historia por hacer», escribió el técnico haciendo referencia a uno de los lemas que ha utilizado el actual presidente de cara a las elecciones del Real Madrid.