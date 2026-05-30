Florentino Pérez, en la final de la Champions con Infantino y Ceferin

Florentino Pérez ha estado este sábado en Budapest para ver, desde el palco de autoridades, la final de la Champions disputada entre PSG y Arsenal, ganada por el equipo francés en la tanda de penaltis. El presidente del Real Madrid, y candidato a la reelección, ha estado en el Puskas Arena, estadio donde se jugó el encuentro, donde ha tenido conversaciones con diferentes personalidades del mundo.

Por ejemplo, Florentino Pérez ha conversado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, o Aleksander Ceferin, que han estado presidiendo esta final de la Champions en Budapest. Además, Florentino también ha estado con Al Khelaifi, presidente del PSG, campeón de la competición. El conjunto francés ha repetido lo que hizo el Real Madrid en 2017, al revalidar el título de Champions.

Además, Florentino Pérez también ha estado con Luis Figo, Claude Makelele o Paolo Maldini, leyendas del fútbol que también estuvieron en esta final de Champions. El presidente del Real Madrid fue invitado por el presidente de la UEFA a este encuentro en Budapest, confirmando el buen momento de las relaciones entre ambas instituciones.

El candidato a la presidencia del Real Madrid estuvo este viernes apoyando al Castilla en su pelea por el ascenso a Segunda División y este sábado viajó a Budapest. Florentino Pérez ya avisó de que informaría a Aleksander Ceferín del gran escándalo del arbitraje español con el caso Negreira.

Cabe recordar que el Real Madrid ya tiene listo el informe de ese escándalo y lo entregará una vez acaben las elecciones. Florentino Pérez debe esperar a que los socios del Real Madrid depositen su confianza en él en las urnas de las elecciones del club blanco el próximo domingo 7 de junio. Una vez vuelva a ser presidente de la entidad madridista, el presidente blanco le dará al botón y enviará a UEFA y FIFA este amplio informe contra el arbitraje español.