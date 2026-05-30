Enrique Riquelme pone autobuses en el estadio de la final de la Champions

Enrique Riquelme ha ‘aparecido’ en la previa de la final de la Champions que se jugará esta tarde entre el PSG y el Arsenal. A pesar de que el Real Madrid quedó eliminado en cuartos, el candidato a las elecciones aprovechó el foco del partido para colocar varios autobuses a escasos metros del Puskas Arena, en Budapest. Unas imágenes que rápidamente se han hecho eco en las redes sociales.

Hace pocos días, Enrique Riquelme había presentado las líneas generales de su proyecto en caso de convertirse en nuevo presidente, destacando entre sus propuestas la denominada Ciudad del Socio, concebida como un espacio de encuentro y desarrollo para la masa social del club. Con el objetivo de reforzar su visibilidad en un contexto de máxima audiencia, el empresario decidió intensificar su presencia, haciendo circular los autobuses durante la mañana antes de que se restringiera el tráfico en las inmediaciones del estadio. Todos los vehículos mostraban su imagen, así como un mensaje dirigido a los aficionados de distintos clubes europeos: «Disfrutad de la noche, volveremos», una frase pensada para generar impacto emocional y recuerdo de marca.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una campaña electoral que culminará el próximo domingo 7 de junio en Valdebebas, donde se enfrentarán las candidaturas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez. El actual presidente, por su parte, también ha desarrollado acciones de visibilidad en los últimos días, incluyendo la instalación de una gran lona cerca del Santiago Bernabéu con referencias a las siete Champions conquistadas durante su mandato. Además, Florentino Pérez está previsto que asista al palco del Puskás Aréna tras haber sido invitado por Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en un gesto que simboliza la recuperación de relaciones institucionales. Así, incluso una final sin la presencia del Real Madrid en el campo, las elecciones han llegado hasta Budapest. Una oportunidad de hablar con la UEFA y entregar el dossier sobre el caso Negreira.