Enrique Riquelme destapa sus cartas: análisis de su candidatura

Enrique Riquelme ha destapado sus cartas en el área social con una propuesta que el candidato califica como la más ambiciosa de las últimas décadas para el Real Madrid. Se trata de un paquete masivo de medidas enfocado exclusivamente en el socio, el auténtico dueño y votante en los próximos comicios del club. La gran joya de su proyecto es una transformación radical de la Ciudad Real Madrid, planteando la creación de un macrocomplejo social que pretende dar respuesta a viejas e históricas reivindicaciones de la masa social. Sin embargo, este despliegue de promesas abre un debate profundo sobre el equilibrio presupuestario y si la competitividad deportiva de la entidad puede verse seriamente comprometida.

El eje central del anuncio es la edificación de la denominada «Ciudad del Socio» en Valdebebas, un espacio de 45 hectáreas que albergaría un hotel de lujo para socios con tarifas reducidas, un gran Arena con capacidad para más de 15.000 espectadores destinado a baloncesto, conciertos y eventos, un club social y extensas zonas de restauración. El despliegue deportivo para el disfrute particular contempla 46 pistas de pádel y tenis, campos de fútbol, canchas de baloncesto y piscinas. Un proyecto de una envergadura colosal que despierta entusiasmo, pero que adolece de un punto débil flagrante en su presentación: la absoluta ausencia de cifras sobre su coste de construcción y las vías de financiación previstas para ejecutarlo. Otro punto a comentar es si el Arena que albergaría conciertos supondría renunciar a que se hagan en el Bernabeu y por ello renunciar en favor del Metroplitano a los artistas más masivos.

Más allá del ladrillo, el paquete de medidas entra de lleno en la economía directa del abonado y en la gestión del Santiago Bernabéu. Riquelme garantiza por contrato que el Real Madrid seguirá siendo 100% de sus socios, oponiéndose frontalmente a cualquier mutación en el modelo de propiedad. Además, introduce una rebaja del 50% en la cuota anual del socio hasta que no se vuelva a conquistar una Champions League, cifrando el impacto de esta medida en un menor ingreso de 7 millones de euros para las arcas del club. A esto se suma una controvertida propuesta de sorteo ante notario de 10,000 nuevos abonos permanentes entre los socios que actualmente se encuentran en lista de espera. Si bien satisface una demanda histórica de transparencia, esta medida supondría renunciar a la venta de 10.000 entradas por partido al público general a precios elevados, confrontando directamente el beneficio social con los ingresos ordinarios necesarios para mantener un equipo súper competitivo.

El plano institucional y logístico tampoco se ha quedado fuera de este programa electoral. El candidato propone abrir el palco presidencial sorteando 20 invitaciones por partido entre los socios, agrupar abonos familiares, agilizar la cesión de asientos pagando en efectivo el 70% de la venta en un plazo de siete días y crear la figura del Defensor del Socio. En lo referente a la memoria del club, plantea recuperar el Trofeo Santiago Bernabéu, blindar los himnos tradicionales y constituir un Consejo de Sabios integrado por los 100 socios más antiguos. Asimismo, promete facilitar los desplazamientos con precios reducidos y una agencia de viajes con servicio personalizado de atención al socio.

Este programa eminentemente social conectará sin duda con un sector de la masa social que añora el ambiente de club de toda la vida. No obstante, la viabilidad de este modelo exige una reflexión profunda. Convertir Valdebebas en un gran centro de ocio y reducir las vías de ingresos comerciales del estadio podría limitar la capacidad del Real Madrid para competir económicamente con los clubes estado. La gran incógnita que queda en el aire, y que Riquelme deberá explicar al detalle, es si es posible sostener esta gigantesca revolución social sin mermar un ápice el potencial del primer equipo para seguir ganando títulos en Europa. El Real Madrid es de sus socios, pero es patrimonio sentimental de todos sus aficionados.