Riquelme: «Si yo soy presidente del Madrid, traeremos un jugador que habrá jugado el Mundial con España»

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, sigue dando pistas sobre quién será el jugador que venga al club si él gana las elecciones. El empresario español ha ido más allá y asegura ahora que una de esas estrellas sería un futbolista que jugará el Mundial con España. Como socio, se mostró muy «jodido» de que no haya ningún jugador del club blanco entre los 26 elegidos por De la Fuente.

Gonzalo es el único que representará al Real Madrid, pero sólo en los amistosos. El delantero ha sido incluido como uno de los nueve jugadores que ayudarán a la Selección a preparar el Mundial y disputarán el choque contra Irak en Riazor. Dean Huijsen, que era uno de los que tenía opciones de estar en esa lista definitiva, finalmente no ha entrado. Tampoco estará Dani Carvajal, que debido a la falta de minutos con Arbeloa esta temporada también se ha quedado fuera de la convocatoria de España para el Mundial.

Riquelme lleva varios días diciendo que tiene dos estrellas internacionales fichadas, pero no desvela los nombres. Eso sí, ha contado en una entrevista en El Partidazo de Cope que ya tiene al entrenador y al director deportivo cerrados. De hecho, el candidato a la presidencia del Real Madrid reconoció que en seis días ha cerrado los fichajes de dos estrellas mundiales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.

«A partir del jueves empezaremos la parte deportiva. Empezaremos a dar los nombres adecuados, los proyectos adecuados y el proceso adecuado. El entrenador lo cerramos antes de anunciar la candidatura. Necesitamos saber si tenemos un equipo adecuado. El entrenador que tenemos fichado está con equipo», explicó.

Respecto a la ausencia de jugadores del Real Madrid en la selección española por primera vez en la historia de los Mundiales, Enrique Riquelme desveló que «si yo soy presidente del Real Madrid, habrá un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial con la selección española». «Como madridista, estoy jodido de que no haya ningún jugador del Real Madrid en la Selección. En 16 mundiales siempre ha habido un jugador del Real Madrid», añadió.

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que ese jugador sea Rodri. Al internacional español le resta un año más de contrato con el Manchester City, pero tras la salida de Pep Guardiola, el futbolista podría cerrar su etapa en el conjunto inglés. No obstante, Riquelme no ha dado nombres ni pistas de quién es ese jugador de la Selección que fichará por el Real Madrid si se convierte en presidente del club blanco.