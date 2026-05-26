Brahim Díaz lidera la lista de Marruecos para el Mundial

Marruecos ha dado su lista definitiva para el Mundial 2026 con Brahim Díaz a la cabeza. El centrocampista del Real Madrid lidera esta convocatoria junto a Achraf Hakimi y el futbolista del Betis Abde Ezzalzouli. El seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi ha proporcionado una convocatoria de 26 jugadores para esa Copa del Mundo de la FIFA, donde debutarán el 14 de junio contra Brasil.

Ouahbi dijo en una rueda de prensa que la selección «no fue fácil», pero asegura que optó por un método «justo y objetivo» para elegir a los jugadores convocados. El seleccionador marroquí señaló que tenía un período corto para hacer un seguimiento exhaustivo de los jugadores y se basó en una reciente concentración de una prelista de jugadores para «conocerlos en profundidad».

«Hemos tenido una muy buena concentración; todos los que estaban presentes podrían haber ido al Mundial», afirmó. La selección de Marruecos disputará el Mundial de 2026 en el Grupo C, en el que se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití.

La vigente campeona de la Copa de África, por la polémica descalificación de Senegal, sueña con dar la campanada en este Mundial. En la última cita mundialista, en Qatar 2022, el combinado marroquí llegó a las semifinales, donde cayó con Francia, dejando por el camino a grandes selecciones como España y Portugal.

Lista completa de Marruecos

Porteros: Yassine Bounou (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ajmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca)

Defensas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nayef Aguerd (West Ham United/Marsella), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen), Zakaria El Ouahdi (Genk).

Centrocampistas: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe SK/Betis), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Estrasburgo).

Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Yassine Gessime (Estrasburgo).