Brahim ya es la estrella de África: el futbolista que lidera el sueño de Marruecos

La Copa África y su anfitrión Marruecos tiene un fenómeno de masas. Se llama Brahim Díaz. El jugador del Real Madrid es el nombre propio de lo que va de torneo, ídolo total en el país que alberga este torneo. Brahim está siendo un fenómeno futbolístico y social en Marruecos, acaparando titulares dentro y fuera del terreno de juego.

El jugador malagueño está en su plenitud con la selección marroquí, que apostó por él hace pocos años ante la desidia española. Brahim lo agradeció y ahora responde en el campo. Más allá de las estadísticas con las que ha empezado la Copa África, con dos goles en dos partidos, el futbolista del Real Madrid es una estrella allí por el impacto que tiene.

En cada partido con Marruecos, hasta en cada entrenamiento y aparición, Brahim es un ídolo de masas como hacía años que no se veía en este país. Marruecos siempre ha sido muy futbolero, viene además de hacer un gran Mundial de Qatar, pero ahora con Brahim ha entrado en una dimensión diferente. Es una estrella total.

En cada gesto y en cada aparición pública, el jugador nacido en Málaga representa lo que el país quiere exportar al fútbol mundial: tiempo de crecimiento, ilusión y referencia y liderazgo de un continente en el que Marruecos cada vez tiene más fuerza… con vistas al Mundial 2030.

Con un Brahim espectacular, Marruecos juega este lunes el último partido de la fase de grupos. Es ante Zambia en Rabat. El sorprendente empate ante Mali -en el que Brahim marcó el gol de los marroquíes y fue cambiado cuando el partido iba empate- ha hecho que la selección entrenada por Walid Regragui tenga que jugársela también en este último encuentro. Sólo una catástrofe le dejaría fuera de octavos -incluso perdiendo se podrían clasificar- pero de esta Marruecos anfitriona se pide mucho más.

Para ello, todas las miradas estarán puestas en Brahim, líder indiscutible de un equipo que ha encontrado en él a su guía futbolístico. Brahim lo es todo en la actual Marruecos. Lleva diez goles en 17 partidos desde que decidió jugar para Marruecos. Dos de ellos son en esta Copa África, primer gran torneo que disputa Brahim con su selección.

Pero como decíamos, la relevancia de Brahim en Marruecos va más allá de los goles. El jugador del Real Madrid es imagen en cualquier rincón del país. El impacto es visible en campañas publicitarias, proyectos educativos y acuerdos con grandes marcas. Estos días el nombre y la imagen de Brahim aparece por muchos lados de Marruecos. Con el mensaje «Mentalidad Brahim», su proyección va más allá de lo futbolístico: es el representante de una mentalidad de creer en el trabajo, la constancia y la identidad. Y eso es en lo que Marruecos trabaja muy serio en los últimos años.

Iniciativas sociales y comerciales en Marruecos llevan el sello de Brahim, desde el impulso de nuevas tecnologías como el despliegue del 5G en Marruecos, hasta productos financieros personalizados con su imagen. Hasta en gasolineras aparece la imagen del jugador del Real Madrid, que si todo va bien, estará hasta el 18 de enero con Marruecos, fecha en la que es la final de la Copa África.

Como ejemplo de la devoción por Brahim, cuando en el partido inaugural el príncipe heredero de Marruecos Moulay Hassán saludó a los jugadores de la selección sobre el césped, el momento de más ebullición fue cuando dio la mano a Brahim. Todo dicho de un fenómeno social y de un referente ya social y mediático en Marruecos.