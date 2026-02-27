Bochorno en la Liga de Tebas: el Celta-Real Madrid cambia de horario tres veces en un lapso de dos horas

La Liga ha empezado en la tarde del viernes a marear a los aficionados y a los clubes con los horarios de la jornada 27, tras conocerse el sorteo de Champions League y el calendario de esos octavos de final. En un lapso de dos horas, el Celta de Vigo–Real Madrid ha cambiado de fecha tres veces: la inicial, la que parecía definitiva y, finalmente, en la que se jugará. Todo tiene una explicación, y es que la patronal, como siempre, ha actuado de primeras de manera unilateral, sin esperar a que el conjunto blanco solicitase el cambio de fecha al viernes, que es cuando finalmente se disputará el partido.

El partido estaba programado para el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas. Sin embargo, al jugarse el Newcastle–Barcelona de Champions el martes siguiente y el Real Madrid hacerlo el miércoles, se ha decidido cambiar el encuentro liguero de los blancos por el que jugará el Barça contra el Athletic. Esto es, pasarlo al domingo 8 de marzo a las 16:15 horas.

Así figuraba en su web, como se puede apreciar en la imagen de abajo. La Liga había mantenido el resto del calendario igual, intercambiando únicamente los partidos de Real Madrid y Barcelona. Todo parecía que estaba claro. Pero no. La Liga se ha apresurado a cambiar los horarios sin esperar que fuese, en este caso, el Real Madrid el que pidiese modificar la fecha en la que estaba previsto su partido.

De esta forma, han preferido mover el partido al domingo, puesto que de primeras siempre se niegan a que los equipos que juegan en competición europea disputen sus partidos un viernes. En este caso, se da una situación excepcional además. Teóricamente, el Real Madrid no tendría preferencia para jugar un viernes, puesto que es único equipo que juega al miércoles siguiente en Champions, con Barcelona y Atlético el martes. Sin embargo, el hecho de que ambos conjuntos se midan el día 3 en la vuelta de semifinales de Copa haría que no se respetaran las 72 horas entre un partido y otro.

Lío con los horarios tras el sorteo de Champions

Después de conocer los horarios de la Champions League, la Liga ha cambiado de manera unilateral los partidos, intercambiando el Celta–Real Madrid por el Athletic–Barcelona. Pero el conjunto blanco ha pedido, al ver que era el único de los tres que podía jugar el viernes, solicitar ese día. De ahí, que la Liga haya movido el partido horas después. Finalmente, el partido de Balaídos se jugará el 6 de marzo a las 21:00 horas.

El cambio ha provocado otros dos movimientos. El primero es que el Osasuna–Mallorca, que se iba a celebrar el viernes, se jugará el sábado a las 14:00 horas. A esa hora estaba programado el Getafe–Betis, que finalmente se disputará el domingo 8 a las 16:15 horas. El encuentro del Coliseum pasa a ocupar el hueco que en un primer momento tuvo el Athletic–Barcelona y que, en segunda instancia, pasó a tener el Celta–Real Madrid.