Asencio está descartado para el Getafe; Huijsen es seria duda

El Real Madrid completó una nueva sesión de trabajo en Valdebebas pensando en el encuetro contra el Getafe que se celebrará el próximo lunes en el estadio Santiago Bernabéu. En esta sesión, los futbolistas que fueron titulares el miércoles ante el Benfica llevaron a cabo una jornada de recuperación, combinando trabajo específico tanto en el interior de las instalaciones como sobre el césped. El objetivo del cuerpo técnico es dosificar cargas y mantener en las mejores condiciones físicas posibles a los jugadores con más minutos acumulados.

En cuanto a los lesionados, Kylian Mbappé continúa con tratamiento conservador en su rodilla izquierda. En el club insisten en que no se marcarán plazos cerrados y que su regreso dependerá exclusivamente de sus sensaciones. La evolución es positiva, pero será el propio jugador, junto a los servicios médicos, quien determine cuándo está en condiciones de reaparecer.

Por su parte, Dean Huijsen sigue tratándose del gemelo afectado. A día de hoy es duda razonable para el próximo encuentro contra el Getafe, aunque las previsiones son pesimistas. Todo apunta a que podría reaparecer en el desplazamiento a Vigo del próximo 7 de marzo si su evolución mantiene la línea esperada en los próximos días.

Raúl Asencio tampoco estará disponible frente al Getafe tras el fuerte golpe que sufrió el pasado miércoles con Eduardo Camavinga. El central se hizo mucho daño en el cuello y tuvo que ir al hospital, donde fue dado de alta en el mismo día. No obstante, sigue tocado y tendrá que descansar frente a los azulones.

Además, Dani Ceballos, Éder Militao y Jude Bellingham continúan con sus respectivos procesos de recuperación y siguen trabajando al margen del grupo, pendientes de acortar plazos para reincorporarse cuanto antes a la dinámica del equipo. Ninguno jugará los octavos de final de la Champions contra el Manchester City.