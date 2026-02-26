Mbappé, objetivo Champions

Sin plazos con Mbappé. El pasado martes se tomó la decisión de parar, en la previa del encuentro contra el Benfica, para terminar de recuperar la rodilla izquierda, donde tiene afectado el ligamento colateral externo. El delantero se ha dado cuenta de que debe parar para recuperarse y, en estos momentos, no tiene fecha segura de regreso. Desde Valdebebas se cree que podría llegar para el duelo contra el Celta de Vigo, que se celebrará el próximo 7 de marzo en Balaídos, aunque el objetivo prioritario es que pueda estar disponible para Arbeloa sin dolor ni molestias para la ida de los octavos de final de la Champions, que se celebrará el 10 u 11 de marzo en el Santiago Bernabéu.

Los siguientes pasos pasan por un tratamiento conservador que han aconsejado a Mbappé. La opción de pasar por el quirófano está totalmente descartada, ya que ni es necesario ni, además, pondría en riesgo su temporada con el Real Madrid y el Mundial con Francia, algo que el delantero no está por la labor de que suceda.

Con este tratamiento conservador, en el que los servicios médicos del Real Madrid estarán en contacto con galenos externos de la máxima confianza de Mbappé, tienen como objetivo recuperar una rodilla que no ha dejado de dar problemas al francés desde el pasado 7 de diciembre.

Esta dolencia le llevó a ser suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City en la fase liga de la Champions. Esa misma mañana fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete y, desde entonces, había jugado todo hasta que tuvo que parar frente a la Real Sociedad.

Arbeloa asume la lesión de Mbappé

«Se tuvo que salir del entrenamiento ayer y otros días ha tenido molestias. Después del entrenamiento de ayer hablé con él y hablamos con los médicos y creíamos que lo mejor era que parase y que se recuperase al 100% y que volviese en un estado de forma y de confianza sin molestias para todo lo que viene. Es muy importante y, a partir de ahora, esperar. Vamos a ver si es cuestión de días y esperemos que no se alargue mucho, pero el tiempo que haga falta para que Mbappé recupere confianza y desaparezcan las molestias», comenzó Arbeloa en rueda de prensa al ser preguntado por Mbappé.

«No te sabría decir las diferencias entre molestias y lesión. Cuando ha parado es porque creemos que es necesario que pare, porque no está encontrándose ni a gusto ni cómodo. Si no juega es porque entiendo que está lesionado. Cuando unas molestias te impiden jugar, si queremos llamarle lesión le podemos llamar lesión, pero parece ser, y espero que sea una lesión no muy grave, de poca cosa, y pueda volver en pocos días o semanas. Tenemos un diagnóstico, pero ese tipo de datos sobre la salud de los jugadores no soy yo quien tiene que darlos. Tenemos muy claro qué es lo que le pasaba, lo que le ha pasado y lo que le pasa ahora mismo. Queremos que se recupere, que esté al 100% y por eso hemos decidido que parase», añadió el entrenador del Real Madrid.