Alarma Mbappé: sólo jugará contra el Benfica si tiene «buenas sensaciones»

La retirada anticipada de Kylian Mbappé en el último entrenamiento ha generado debate, aunque desde el entorno del Real Madrid restan importancia al gesto. El delantero abandonó la sesión preparatoria unos minutos antes del final. Sin embargo, el cuerpo técnico subraya que no fue un caso aislado, ya que otros cinco titulares frente a Osasuna también se marcharon al vestuario antes.

Desde el vestuario madridista han querido rebajar cualquier lectura alarmista. Arbeloa ha reconocido en rueda de prensa que el futbolista «no está del todo bien» algo que, según admiten, resulta evidente sobre el césped. Aun así, fue claro al señalar que el equipo le necesita, dejando abierta la incógnita sobre su participación en el duelo contra el Benfica de este miércoles.

La cuestión de fondo es si compensa alinear a un Mbappé que no atraviesa su mejor momento en cuanto a sensaciones físicas. Su peso en el esquema ofensivo es indiscutible, pero también lo es el riesgo de forzar una situación que podría agravarse. El dilema, por tanto, no es únicamente médico, sino también estratégico.

La decisión final deberá tomarse en las horas previas al partido contra los lusos, en una conversación directa entre el entrenador y el propio jugador. Ambos valorarán el estado real del delantero y el impacto que su presencia puede tener en el rendimiento colectivo. Mientras tanto, la situación mantiene en vilo al madridismo, conscientes de que el equilibrio entre prudencia y necesidad será clave para el devenir inmediato del equipo.

Arbeloa, prudente con Mbappñe

«Está preparado para jugar mañana, es lo más importante. Quiero poner en valor su compromiso con los compañeros, el equipo, el club, los aficionados… Es muy importante poner en valor su gran esfuerzo. Está intentando ayudarnos en el campo, es un jugador diferencial. Cualquier defensa que lo tenga enfrente sabe que puede resolver un partido. Está listo para mañana, seguro que lo vamos a necesitar», aseguró Arbeloa en rueda de prensa

Mbappé arrastra esta dolencia desde finales de 2025, cuando fue suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City. Esa misma mañana, fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre, volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete, y desde entonces había jugado todo hasta que tuvo que parar frente a la Real Sociedad.