Endrick no se olvida del Real Madrid: «Quiero ganar la Champions con Mbappé y Vinicius»

Endrick Felipe encontró la continuidad que necesitaba fuera del Real Madrid. El pasado mes de enero decidió salir cedido al Olympique de Lyon y probar suerte en Francia en busca de la redención después de un año y medio complicado en Chamartín. En apenas unas semanas, el brasileño es la gran sensación de la Ligue 1, pero no abandona su deseo de triunfar en el conjunto blanco.

Suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos. Cayó de pie y eso le ha hecho ganar confianza para recuperar su magia en el Palmeiras: «Mbappé y Camavinga me dijeron que la Ligue 1 era una buena liga y que era muy agresiva. Me recomendaron encarecidamente que fichara por el Lyon, porque es un gran equipo. Les agradezco sus buenos consejos», confesó.

Pero, sin duda, si algo tiene claro es que está contando los meses para empezar de cero en el Real Madrid cuando acabe su préstamo y con un claro objetivo en mente: «Espero algún día volver a ver a Vinicius y Mbappé para ganar la Champions League y otros títulos». Aunque hasta el próximo mes de junio no puede regresar, Endrick quiere seguir brillando en el país francés para llamar la atención de Carlo Ancelotti y subirse al último tren para estar en la lista definitiva para la Copa del Mundo: «Espero hacer grandes cosas con el Olympique de Lyon y, si Dios quiere, ir al Mundial para ayudar a Brasil», explicó.

Aunque es consciente de que ha pasado por momentos muy duros a nivel personal sobre cómo le afectó la fama cuando fichó por el Real Madrid en verano de 2024: «Es difícil. Los jóvenes que piensan que la fama solo trae cosas positivas están equivocados. Para mí es una de las peores cosas que pueden existir. Espero que algún día pueda disfrutar tranquilamente de mi vida», razonó en una entrevista para Telefoot.

Sobre el apodo de ‘Matador’ con el que le han empezado a llamar los analistas franceses, Endrick bromeó: «Puedes ponerme el apodo que quieras. Ya veremos en los próximos días si me quedo con ese pequeño apodo. Me imagino en una película de acción. Me encanta la adrenalina y siento la necesidad de desatar toda mi ira. Me impulsa a ser aún más agresivo frente a la portería.», concluyó. Las dos últimas jornadas no pudo estar en el césped después de acabar expulsado en el partido ante el Nantes. Su hambre no tiene límites y está listo para volver y seguir marcando goles.