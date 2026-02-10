El agente de Endrick zanja el debate: «Volverá al Real Madrid a final de temporada»

Endrick está siendo toda una sensación en Francia. El delantero brasileño cayó de pie en el Olympique de Lyon, donde suma cinco goles en seis partidos, y desde entonces se respira el optimismo de que el Real Madrid está a tiempo de sacar su mejor versión en el Santiago Bernabéu. Para ello, el jugador tendrá que querer volver a final de temporada. Un camino que ha confirmado que hará su propio agente para cerrar filas sobre su futuro.

El brasileño no tenía los minutos que necesitaba un jugador de su talento, por lo que ambas partes decidieron separar rumbos hasta final de campaña en busca de esa regularidad que le devolviera las ganas de comerse el césped. De efecto inmediato, Endrick está siendo la estrella de Lyon siendo titular y dejando grandes noches como su hat-trick al Metz.

Un talento que Tiago Freitas destacó que ya hacía cuando rascaba actuaciones en el Real Madrid: «No tuvo ningún problema en adaptarse en absoluto. Marcó en su primer partido en la Liga de Campeones, en su primer partido en LaLiga y en su primer partido en la Copa del Rey», dijo el representante de Endrick.

Un año y medio en el que no tuvo apenas tiempo de demostrar ante una delantera donde tenía que competir con superestrellas como Mbappé, Vinicius, Rodrygo y compañía. «Cuando llegas a un club donde están ocho de los diez mejores jugadores del mundo, es normal que un chico de 18 años tenga pocos minutos. Endrick no hizo la pretemporada, no fue al Mundial de Clubes y estuvo varios meses fuera. En un club como el Madrid, eso te penaliza mucho», se sinceró.

Un reto para hacer más fuerte a Endrick

En la etapa de Carlo Ancelotti también estuvo sobre la mesa la opción de cederle a otro equipo para coger experiencia en Europa. Apenas llegaba como uno de los mayores talentos brasileños, pero el salto a Europa era algo que preocupaba en el Real Madrid.

«La cesión de Endrick al Lyon fue consensuada tanto con Carlo Ancelotti como con Xabi Alonso, que le aconsejaron buscar continuidad. La cesión al Olympique Lyon responde a esa idea: jugar, competir y ganar peso lejos del Bernabéu, sin dramatismos ni lecturas negativas», explicó.

Seis meses que servirán para que vuelva con más rodaje y ganar más peso para ser más importante en el club, ya sea con Álvaro Arbeloa, u otro técnico si no sigue el salmantino: «La decisión de su futuro ya está tomada: Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada.Es solo una cesión. Al acabar el curso, Endrick será de nuevo jugador del Real Madrid», zanjó.

Una vez terminada la temporada, y acabe el Mundial, Endrick hará pretemporada con un proyecto que aún está en el aire. Su agente no pone la mano en el fuego para saber qué será de él el próximo curso: «No puedo predecir el futuro. Endrick piensa solo en el próximo partido, siempre el próximo partido. Hablar ahora de la próxima temporada es una pérdida de tiempo, porque todavía quedan tres meses de la temporada actual», concluyó.