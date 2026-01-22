Endrick eleva al Lyon a otra dimensión y el Real Madrid se frota las manos

El Real Madrid se frota las manos con el rendimiento de Endrick en el Olympique de Lyon. El futbolista brasileño ha recuperado la sonrisa, está teniendo minutos en el equipo francés y está demostrando todo el talento que lleva dentro. El club blanco sigue todos sus pasos de muy cerca y es consciente de que su valor ya es mayor que hace un mes cuando se marchó cedido.

El Real Madrid no le pierde de vista, de hecho, hay miembros del club que han seguido en primera persona sus primeras actuaciones en Francia. Endrick tuvo que salir porque su protagonismo era nulo en la plantilla de Xabi Alonso (apenas participó en tres partidos) y la cesión era la única solución para que explotase definitivamente en la élite europea.

Sus primeras semanas han desatado la Endrickmanía en Lyon por su juventud, frescura y facilidad para generar ocasiones En sólo dos encuentros, el brasileño ya ha marcado, contra el Lille (jugó 72 minutos), asistido, frente al Brest, y sido nombrado MVP en su primer partido en Francia (en 89′).

Más allá de los números, el delantero cedido por el Real Madrid mostró una facilidad para marcharse de los defensas y un desparpajo que en unos meses el club blanco anhela que traiga de regreso al Santiago Bernabéu. Endrick está actuando por el momento como extremo derecho, una demarcación plagada en el equipo de Álvaro Arbeloa, pero sin un dueño claro.

Un nuevo Endrick en Lyon

Ni Rodrygo Goes ni Franco Mastantuono ni Brahim Díaz han llegado a demostrar poderío para hacerse con ese puesto de manera indiscutible y quizá muchos madridistas se quedaron con la sensación de que Endrick podría haber ayudado, y mucho, desde la derecha esta temporada. La gran losa con la que cuenta el brasileño es esa ausencia de confianza que le dio Xabi y que a la larga le puede costar perderse el Mundial de 2026.

Además de en búsqueda del despegue, Endrick se marchó al Lyon para convencer a Carlo Ancelotti, con quien tampoco gozó de demasiadas oportunidades, para ser convocado con Brasil. El delantero ya ha llegado a portar incluso el ‘9’ de la canarinha, pero desde su llegada al Real Madrid ha visto cómo las opciones de ser internacional disminuían proporcionalmente a sus minutos de juego.

Ahora con Paulo Fonseca va camino de ser un fijo en el Lyon, donde pronto también será inscrito para disputar la Europa League, otro torneo que quiere emplear como escaparate y que el club francés puede pelear hasta el final. De momento, a falta de una jornada, ocupa la primera posición de la fase de liga y Endrick será parte importante de los éxitos venideros del Olympique en el viejo continente.