Gareth Bale desvela el problema de Xabi Alonso en el Real Madrid: «Necesitas gestionar los egos»

Gareth Bale ha analizado la reciente marcha de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid. El ex futbolista conoce de primera mano las particularidades del vestuario merengue, en el que coincidió con estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Toni Kroos; entre otros. También con el propio Xabi, con el que jugó durante dos temporadas y ganó una Champions. Para Gareth Bale, el manejo de la plantilla es más importante que el aspecto táctico a la hora de dirigir al Real Madrid. «Necesitas gestionar los egos del vestuario», ha explicado.

El cinco veces campeón de la Champions con el conjunto blanco destacó los logros de Xabi Alonso en su exitoso paso por la Bundesliga, al que define como «un entrenador increíble». El técnico donostiarra llegó a un equipo en horas bajas, y acabó logrando un histórico doblete (Bundesliga y Copa) en su primera temporada completa en el banquillo. «Ha ganado lo que ha ganado en el Bayer Leverkusen, trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien…». Sin embargo, su prometedora llegada al Real Madrid, que ilusionó en el inicio de temporada con 13 victorias en 14 partidos, se truncó tras siete meses en el cargo.

Para Gareth Bale, el puesto de entrenador del Real Madrid requiere habilidades más allá de las tácticas para triunfar. «Al llegar al Real Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas ser mánager. Tienes que gestionar los egos en el vestuario», ha apuntado el galés como uno de los motivos de su temprana marcha del banquillo merengue. El ex futbolista tuvo a Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui y Santiago Solari como entrenadores en el Real Madrid; por lo que conoce de primera mano lo que necesita un técnico del club blanco para triunfar.

Gareth Bale y la gestión del vestuario

La receta del éxito pasa por dejar libertad a las grandes estrellas con las que acostumbra a contar el Real Madrid en sus plantillas. «Hay que mimar los egos. No hace falta hacer tantas cosas tácticas. En el vestuario hay superestrellas que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos», ha incidido Gareth Bale en los micrófonos de TNT Sports. Un camino por el que ha optado Álvaro Arbeloa en su llegada al banquillo del primer equipo, con Vinicius Junior como principal representante de esta nueva política de vestuario.

Sobre la destitución de Xabi Alonso, que sorprendió pese a que la amenaza de un posible despido persistía desde la derrota ante el Celta en el Santiago Bernabéu, Gareth Bale también ha expuesto su visión. «No me sorprende. Entiendo perfectamente cómo funciona el Real Madrid. Si no llegan los resultados, y no tienen por qué ser muchos, estás fuera», ha concluido el ex futbolista galés.