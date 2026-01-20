Arbeloa: «Vinicius más que abrazarme a mí, abrazó al madridismo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Mónaco en la séptima jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos golearon por 6-1 al conjunto monegasco para dar un paso de gigante hacia el top-8. En estos momentos, los blancos son segundos clasificados a falta de que juegue el Bayern.

«No me ha dado tiempo ni a ver los mensajes. Ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente, un gran ambiente. Los jugadores han disfrutado y esta es la imagen que queremos ver», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre la victoria, fue claro: «Hoy este partido lo han ganado los jugadores con su esfuerzo y calidad, no va a ser del nuevo entrenador. Casi sin entrenar, lo poco que les pido lo han cogido enseguida. Esto es el Real Madrid y me encanta esta mentalidad, carácter y ambición… es lo que todo el madridismo quiere ver».

Además, habló de Asencio, que sufrió un golpe muy fuerte en la tibia derecha: «Espero que Asencio no peligre. Jugando hizo un gran esfuerzo el sábado y estaba sobrecargado». «Mastantuono ha hecho un gran trabajo. Arda, Vini, Kylian, Jude… ha sido el día de todos. Estamos haciendo mucho pie en ‘viajar’ juntos», comentó sobre el argentino.

A la hora de analizar el abrazo de Vinicius, dijo lo siguiente: «Más que abrazarme a mí, ha abrazado al madridismo. Todos muy felices por ese reencuentro y hermanamiento entre Vini y la afición, que es lo que queremos. Vini necesita al Bernabéu. Yo he visto al público coreándole. El público de este estadio es justo y se ha visto hoy».

«No tengo ni idea sobre el gesto de Bellingham. Mete mucha magia a las celebraciones, si mete goles que lo celebre como quiera», comentó sobre la celebración de Bellingham.

«El Real Madrid siempre es favorito a todo. Este es el Real Madrid y siempre va a ser favorito en esta competición», comentó sobre las opciones que tienen los blancos de ganar la máxima competición continental.

«Ha visto a un Bernabéu entregado a todos sus jugadores. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido medio normal. Todos. Valverde y Camavinga han jugado en posiciones que no son las suyas. Es lo que necesitamos, un equipo comprometido. Ha sido una gran noche para todos», comentó.

«Si al salir del vestuario me hubiese ido al banquillo de la derecha, el resultado habría sido el mismo. Esto es una victoria de los jugadores. Sin este ambiente y este apoyo es imposible jugar así. Siempre que el Real Madrid ha sido grande ha sido con un Bernabéu grande», aseguró.

Sobre la idea que tiene con los delanteros a la hora de defender, explicó lo siguiente: «Siempre que tiene el equipo junto y alto, son los primeros que van a presionar. Dependerá de los rivales y de la altura que tendrán. Queremos que estén frescos para atacar, por lo que no quiero que persigan a los rivales».

A la hora de ser cuestionado cómo está, explicó lo siguiente: «Estoy muy bien, pero contento por los jugadores, por la afición y por el madridismo. Esto es lo que quiero, que disfruten. Me hice entrenador para ayudar a los jugadores. Sé que este club es muy exigente. Necesito a los futbolistas contentos y con alegría».

Por último habló sobre Brahim: «Ha hecho una Copa de África excepcional. Si llegó Marruecos a la final fue por su nivel. Tenemos muchas ganas de recibirle y de darle un abrazo. Tiene muchas opciones. El jueves estará con nosotros».