La Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good refuerzan su alianza para impulsar el fútbol adaptado e inclusivo

La Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good han formalizado un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar la sostenibilidad de su proyecto de escuelas de fútbol adaptado e inclusivo dirigido a personas con discapacidad. La iniciativa busca garantizar el acceso al deporte a quienes aún se enfrentan a barreras físicas, sociales y culturales que dificultan su participación en igualdad de condiciones.

El acto de firma se celebró en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde la delegación de Laureus fue recibida por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; el director general de la Fundación, Julio González Ronco; y la directora de Proyectos, Silvia Montes-Jovellar. El protocolo de ratificación fue rubricado por Butragueño y Marcel Desailly, miembro de la Laureus World Sports Academy.

Una metodología centrada en valores

En España, muchas personas con discapacidad continúan encontrando obstáculos para acceder al deporte, como la falta de instalaciones adaptadas, la escasez de programas inclusivos y la ausencia de profesionales especializados. Ante esta realidad, las escuelas sociodeportivas de la Fundación promueven la salud, la interacción social y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y motrices.

El proyecto se apoya en la metodología propia «Por una Educación REAL: Valores y Deporte», que combina la práctica deportiva con la formación en valores como el respeto, la igualdad y el trabajo en equipo, impartida por personal específicamente capacitado.

Cerca de un centenar de beneficiarios

Durante la última temporada, cerca de un centenar de participantes se beneficiaron de las escuelas financiadas por Laureus Sport for Good, entre ellas Inclusiva Orcasur, Adaptada Mayores Orcasur, TEA Móstoles, TEA Plata y Castañar, Adaptada Mayores Alcobendas y Adaptada Valdebernardo.

Más allá de las cifras, el programa ha supuesto mejoras en la salud y la autoestima de los participantes, además de ofrecer a las familias un entorno seguro, adaptado y respetuoso.

Desailly destacó la solidez de la relación entre ambas entidades: «Nuestra relación con el Real Madrid y la Fundación Real Madrid es de larga trayectoria y se basa en valores compartidos como la excelencia, el respeto, la ambición y, por encima de todo, la inclusión. A lo largo de muchos años, hemos visto cómo nuestra colaboración puede generar un impacto real y duradero».

El ex futbolista subrayó además que el acuerdo representa «un paso importante hacia adelante» y una demostración del poder del deporte, y en particular del fútbol, como herramienta de transformación social.

Por su parte, Emilio Butragueño puso en valor el alcance social y educativo del proyecto: «A pesar de la creciente visibilidad, muchas personas con discapacidad en España continúan enfrentándose a barreras que limitan su acceso al deporte. Nuestras escuelas adaptadas e inclusivas se crearon para responder a esta realidad». «Junto a Laureus, reafirmamos nuestro compromiso compartido de garantizar que el deporte sea un derecho real y transformador para todos», concluyó.