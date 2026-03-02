Real Madrid-Getafe: sin margen de error

El Real Madrid recibe al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu (21:00 horas) este lunes. Día raro, pero todos los equipos tienen que pasar por este peaje. El Barcelona lo hizo hace unas semanas en Montilivi, donde perdieron un liderato que recuperaron días después, y a los de Arbeloa les toca ahora. Y afrontan este encuentro contra los azulones sin ningún margen de error, ya que saben perfectamente que todo lo que no sea sumar los tres puntos significará complicarse mucho sus opciones de Liga.

El Real Madrid llega a este encuentro segundo, a cuatro puntos del Barcelona, que no falló contra el Villarreal en el Camp Nou en parte gracias a un Lamine Yamal sobresaliente que hizo tres goles. Por ello, los madridistas jugarán contra el Getafe presionados y obligados, ya que deben sumar los tres puntos para seguir apretando a los de Flick.

El Real Madrid regresa a la Liga tras ganar con más solvencia que brillantez al Benfica el pasado martes en el Santiago Bernabéu, certificando su presencia en los octavos de final de la Champions. En la jornada liguera anterior, los blancos perdieron contra Osasuna en Pamplona, dejando escapar el liderato logrado cinco días antes.

La hora de Thiago

El Real Madrid afronta este encuentro contra el Getafe pendiente de Camavinga, que tuvo que pasar por el odontólogo para solucionar un problema bucal que le impidió entrenarse junto al resto de sus compañeros el domingo. Si el francés no está en condiciones, es probable que Thiago Pitarch sea titular por primera vez con el primer equipo blanco.

«Es un chico al que se le ve muy rápido y en poco tiempo lo que es capaz de dar a este equipo o al equipo en el que esté. Es extremadamente dinámico, con muchísimo despliegue, trabajo y movilidad. Su mayor cualidad es que tiene una personalidad tremenda y siempre quiere el balón. Es el jugador que normalmente se suele decir que cuando está presionado no se siente presionado. Ha jugado minutos muy importantes y entiendo que la gente se extrañe de que sea capaz de debutar en una eliminatoria de Champions cuando no está ni mucho menos cerrada, pero si lo hace es porque tenía total confianza en que iba a hacer lo que le he visto hacer muchas veces», aseguró Arbeloa en la previa contra el Getafe.

«Si en vez de ser unos dieciseisavos fuese una final lo hubiese sacado igual porque sé cuáles son sus capacidades, su personalidad y lo que me iba a dar. Los chicos de la cantera tienen todavía más fácil saber lo que quiero de ellos en el campo porque nos conocemos muy bien y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Creo que Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades con el primer equipo porque está ganándose los minutos cuando sale al campo y en los entrenamientos es un gusto tener un jugador como él. Lo seguiremos viendo en el campo», añadió.

En busca de la sorpresa

En el Getafe, cada visita al Bernabéu es un ejercicio de memoria. Y de resistencia. Han pasado 18 años desde aquel día de febrero de 2008 en el que el conjunto azulón asaltó Chamartín con un 0-1 que aún se recuerda como una rareza estadística y un pequeño acto de rebeldía. Desde entonces, el Madrid ha impuesto la lógica del poder: 16 derrotas consecutivas de los azulones en el Santiago Bernabéu. Una racha que pesa como una losa y que Bordalás y los suyos quieren, algún día, convertir en anécdota.

El Getafe llega a la cita tras una derrota ante el Sevilla (0-1) que tuvo más de accidente que de retroceso. La expulsión de Djené Dakonam marcó el partido y cortó una dinámica que había devuelto el oxígeno al sur de Madrid. Porque el equipo azulón había tomado aire justo cuando el calendario y la clasificación apretaban, alejándose de los puestos de descenso con una serie de resultados que devolvieron al equipo su identidad más reconocible.

No es casualidad. Los buenos números coincidieron con el mercado de invierno, ese al que Bordalás miraba con gesto serio desde hacía meses. Se quejaba -con razón- de una plantilla corta, apenas 20 fichas ocupadas de las 25 posibles. Los refuerzos llegaron y el técnico encontró respuesta a su insistencia. Martín Satriano, Luis Vázquez, Veljko Birmancevic, Zaid Romero y Sebastián Boselli aterrizaron en el Coliseum cuando el Getafe estaba a un punto del descenso. Y cambiaron el pulso del equipo.

Desde entonces, dos empates, dos victorias y una sola derrota en cinco partidos. Y un dato que explica casi todo en el universo Bordalás: solo un gol encajado en ese tramo. Orden, trabajo, solidaridad y colmillo arriba. Hoy el Getafe disfruta de una renta de cinco puntos sobre el Mallorca, último club que perdería la categoría en estos momentos. No es una frontera definitiva, pero sí un colchón que permite viajar al Bernabéu con algo más que resignación.

De los cinco refuerzos, tres o cuatro estarán en el once. Satriano y Luis Vázquez se han convertido en imprescindibles. Con Abu Kamara y Borja Mayoral lesionados -aunque el exdelantero del Real Madrid ya se entrena con el grupo-, la dupla ha asumido la responsabilidad del gol y del desgaste, que en el manual de Bordalás cotiza tanto como el acierto. Son delanteros que trabajan, incomodan y no negocian el esfuerzo.

En defensa, Zaid Romero es ya un fijo, un central de los que no se esconden. Todo apunta a una línea de tres junto a Domingos Duarte, con Boselli como sustituto de Abdel Abqar, renqueante por molestias musculares. También podría jugar Juan Iglesias en el centro de la defensa. En ese caso, regresaría Diego Rico al lateral izquierdo.

Sin Djené, sancionado, el centro del campo lo ocupará Mario Martín, que acompañará a Milla y Arambarri en una medular pensada para competir cada balón como si fuera el último.

Real Madrid – Getafe: posibles onces