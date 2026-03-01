El Castilla se la pega con la Ponferradina ante la atenta mirada de Arbeloa

La Ponferradina asaltó el estadio Alfredo di Stéfano gracias a un gol de Frimpong en el minuto 91 de partido. Con esta derrota, el filial madridista se aleja del playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el conjutno berciano se mete de lleno en la lucha por pelear por el ascenso a la categoría de plata. Arbeloa estuvo presente en el palco viendo a su ex equipo.

El Real Madrid Castilla y la Ponferradina se marcharon al descanso en el Alfredo Di Stéfano con el mismo guion con el que arrancó la tarde: empate sin goles y máxima igualdad. El filial blanco monopolizó la posesión, moviendo el balón de lado a lado con paciencia, pero se topó una y otra vez con el sólido entramado defensivo berciano. El 4-4-2 planteado por la Ponferradina, con todos sus hombres replegados en campo propio, cerró espacios y obligó al Castilla a intentarlo desde posiciones poco claras.

Las ocasiones brillaron por su ausencia. Los locales intentaron imponer ritmo, aunque sin profundidad suficiente para quebrar la muralla visitante. Por su parte, los bercianos apostaron por el orden y la contundencia en los duelos, aplicándose con intensidad física, pero sin encontrar claridad en las transiciones al contragolpe.

En el apartado arbitral, Escriche marcó pronto el listón disciplinario. Hubo tensión en ambas áreas: el Castilla reclamó una posible roja, mientras que la Ponferradina pidió penalti. Ninguna de las acciones cambió el marcador. Todo queda abierto para una segunda mitad en la que cualquier detalle puede romper la igualada.

Zarpazo final

La Ponferradina se llevó un triunfo agónico tras imponerse con un tanto de Frimpong en el minuto 90+1, cuando el encuentro parecía encaminado al empate. El Castilla fue el dominador durante buena parte del partido, manejando la posesión y buscando con insistencia la portería rival, pero se topó una y otra vez con la solidez y las intervenciones decisivas de Prieto, que sostuvo a los bercianos en los momentos de mayor asedio.

Cuando más volcado estaba el filial blanco en busca del gol, la Ponferradina aprovechó una de sus últimas acciones para golpear con contundencia y llevarse tres puntos de oro. Con esta victoria en el tiempo añadido, los del Bierzo se colocan en puestos de playoff, reforzando sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

Arbeloa, en la grada

Álvaro Arbeloa, entrenador del primer equipo del Real Madrid, estuvo en el Alfredo Di Stéfano acompañado de varios integrantes de su cuerpo técnico, observando de cerca a los futbolistas que anteriormente formaron parte del Castilla.