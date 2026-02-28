Real Madrid

Huijsen apura sus opciones de llegar contra el Getafe

El central ha realizado una parte con el grupo y esperarán al entrenamiento del domingo

Asencio, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Militao trabajan en sus respectivos procesos de recuperación

Huijsen
Huijsen en un entrenamiento con el Real Madrid. (RM)

Huijsen apura para volver con el Real Madrid. El central afronta su última etapa de recuperación tras lesionarse del gemelo la semana pasada y apura sus opciones de entrar en la lista para el partido del próximo lunes ante el Getafe. Una novedad que vendría de perlas a un Álvaro Arbeloa que necesita efectivos para un marzo vertiginoso.

El internacional español se perdió los partidos ante Osasuna y Benfica para pasar por los servicios médicos, trabajando esta semana en el gimnasio. Sin embargo, este sábado inició la pauta de regreso al grupo, completando junto a sus compañeros una parte de la sesión en Valdebebas. Todo apunta a que, dependiendo de la sesión del domingo, se decidirá si está en condiciones de apuntarse o no al banquillo para el partido ante los azulones. Huijsen aún es duda, pero no se descarta su vuelta para tener minutos y estar al 100% en Vigo.

En cambio, otros como Asencio, Bellingham, Ceballos, Mbappé y Militao trabajan en sus respectivos procesos de recuperación. El central sufrió una conmoción cervical tras el golpe que se llevó con Camavinga este miércoles y está descartado para esta jornada. Con Mbappé tampoco se quieren arriesgar con sus molestias en la rodilla y seguirá su proceso de recuperación con vistas a la Champions. Los otros tres aún no está previsto que vuelvan a corto plazo.

El Real Madrid afrontará un mes de marzo repleto de partidos donde cada fallo podría ser mortal. A un punto del Barcelona y los octavos contra el Manchester City apelan a que Arbeloa necesita que las bajas sigan reduciéndose para poder pelear títulos este curso. El pinchazo en el Sadar y las dudas ante el Benfica no silencian el rúnrún que hay en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid aún está a tiempo de salvar la temporada, y cada novedad que llega desde la enfermería es bienvenida. Más si se trata de una defensa que está siendo muy castigada con las lesiones.

