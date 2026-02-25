Alerta Mbappé: «acortar plazos es peligroso» y el riesgo de lesión aumenta

Mbappé ha decidido parar. No le quedaba otra. Un descanso para solucionar la lesión que arrastra desde el pasado mes de diciembre en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda. Desde el club blanco apuestan por un tratamiento conservador y, sobre todo, por ir día a día. Una dolencia que sufrió ante el Celta en el estadio Santiago Bernabéu y que le impidió jugar contra el Manchester City días después. De hecho, en la mañana de dicho partido acudió a la clínica del doctor Leyes para someterse a una serie de pruebas que descartaron una lesión mayor. Finalmente, entró en la convocatoria, pero más por asustar que por jugar, ya que su presencia en el terreno de juego estaba descartada.

Tras este encuentro, en vez de parar, continuó forzando la rodilla. Jugó contra el Alavés, frente al Talavera en Copa del Rey y ante el Sevilla, hasta que se volvió a hacer daño el pasado 30 de diciembre en el entrenamiento a puerta abierta que los madridistas celebraron en el estadio Alfredo Di Stéfano. El club blanco emitió un parte médico en el que se hablaba de un esguince en dicha articulación. No pudo jugar ni contra el Betis ni la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, pero sí forzó para participar un cuarto de hora frente al Barcelona en la final.

Después, descansó contra el Albacete y ya no lo volvería a hacer hasta el pasado 14 de febrero, cuando vio el encuentro frente a la Real Sociedad desde el banquillo. Seis partidos seguidos en los que completó los 90 minutos y en los que siempre jugó con dolor. Forzó también en Da Luz y en Pamplona, hasta que ha tenido que decir basta. No puede seguir así y el riesgo de sufrir una dolencia mayor crece día a día.

«No debería ser una recuperación larga»

Diego García-Germán, traumatólogo y médico del equipo olímpico español de los Juegos Olímpicos de Invierno, explica a OKDIARIO los riesgos y cómo debe recuperar Mbappé esta lesión. «La gran mayoría de las lesiones del ligamento colateral externo suelen ser graves y, en muchos casos, requieren cirugías complejas con reconstrucción, como ocurrió por ejemplo con Dani Carvajal», asegura. Sin embargo, matiza que también existen lesiones de bajo grado que pueden tratarse de forma conservadora, tal y como está sucediendo con el francés.

En el caso del delantero galo, el hecho de que inicialmente se haya optado por un tratamiento sin cirugía invita al optimismo. «Si se ha decidido un tratamiento conservador, lo más probable es que estemos ante una lesión de bajo grado y que pueda tener una buena evolución», señala.

Sobre los plazos de recuperación, García-Germán insiste en que todo depende del grado exacto de la lesión. «No debería ser una recuperación muy larga si se trata de un daño leve. Las lesiones de alto grado, en cambio, suelen requerir tratamiento quirúrgico», explica.

El especialista también advierte del riesgo de precipitar el regreso a la competición. Mbappé ya acortó plazos en una lesión anterior, regresando antes de lo inicialmente previsto. «El concepto de acortar tiempos es peligroso. Muchas veces provoca recaídas o nuevas lesiones, o que el deportista vuelva sin estar al cien por cien, incluso sin la confianza necesaria para rendir al máximo», afirma.

En cuanto a los riesgos de no detenerse a tiempo, el traumatólogo subraya que en deportistas de élite la prioridad debe ser doble: rendimiento y prevención. «Hay que intentar que estén en las mejores condiciones no sólo para competir al máximo nivel, sino también para reducir el riesgo de una nueva lesión, incluso en otra articulación», explica.

Respecto al tratamiento conservador, explica que muchas lesiones mejoran simplemente con tiempo, fortalecimiento y control de cargas. «El organismo tiene capacidad para reparar tejidos dañados. A veces intentamos no parar a los deportistas por sus compromisos, pero hay situaciones en las que es necesario frenar en seco para lograr una recuperación completa», asegura.

Por último, destaca que el ligamento colateral externo es especialmente exigido en el fútbol: «La mayoría de los futbolistas presentan un varo de rodillas -las rodillas ligeramente hacia fuera- y soportan cargas importantes en el complejo posterolateral tanto por la propia acción del juego como por su morfotipo. Es una zona sometida a alta demanda durante la competición».