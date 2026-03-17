El truco final de Guardiola para remontar al Real Madrid: quita a Haaland necesitando tres goles

Pep Guardiola sorprendió a todo el mundo con un cuestionado truco final para remontar contra el Real Madrid: quitar a Erling Haaland cuando el Manchester City necesitaba tres goles (1-4) para empatar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League… ¡en el minuto 55!

Con más de media hora por delante, el entrenador catalán dejó boquiabiertos a los seguidores citizen en el Etihad cuando su equipo estaba completamente volcado en ataque con 1-1 en el marcador y pese a jugar con uno menos por la expulsión de Bernardo Silva en la primera parte.

Guardiola sustituyó al noruego, su único delantero centro, que además había marcado el primero del City, para que saliera Omar Marmoush. La cifra goleadora esta temporada del noruego es de 29 dianas, mientras que su reemplazo sólo lleva seis.

La reacción de Haaland lo decía todo. No se lo creía y cuando se quiso dar cuenta ya estaba encarando el banquillo mientras Guardiola le daba un beso en la cabeza. Difícil de comprender que el catalán quitase del campo a su killer en el 55′ y justo cuando mejor estaba el City tras conseguir empatar contra el Real Madrid.

Guardiola quita a Haaland y entra Mbappé

La remontada se le ponía más cuesta arriba a los ingleses sin su ‘9’, aunque Doku marcó en fuera de juego pocos minutos después del cambio. Álvaro Arbeloa sí introdujo a su goleador, Kylian Mbappé, en el 68′ por Brahim Díaz. El francés reaparecía después de cuatro partidos sin jugar. Finalmente, el City no marcó ni un gol más y el tiro le salió por la culata a Guardiola.